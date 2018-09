Julia Roberts: 'Tôi từng là đứa con gái mất nết'

'Người đàn bà đẹp' thú nhận, thời bắt đầu nổi tiếng cô không phải là người dễ ưa mà rất ngạo mạn, ích kỷ.

Với hình ảnh xinh đẹp và lãng mạn qua các bộ phim như Pretty Woman, My Best Friend’s Wedding hay Notting Hill, Julia Roberts từng được coi là "người tình của nước Mỹ", khiến hàng triệu trái tim say đắm. Tuy nhiên, Julia tiết lộ, con người cô ngoài đời thật hồi đó không hề thánh thiện như trong phim.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Harper’s Bazaar tháng 10, Julia Roberts thú nhận: "Khi đó tôi chỉ coi trọng bản thân mình và là một con bé xấc xược ích kỷ chuyên chạy quanh các nhà làm phim".

Julia Roberts thời trẻ.

Thú nhận của Julia Roberts về sự kiêu ngạo của cô không phải là điều quá ngạc nhiên đối với các đồng nghiệp ở Hollywood. Rất nhiều người từng phàn nàn về thái độ cư xử của nữ diễn viên trên trường quay. Đạo diễn Steven Spielberg, người từng làm việc với Julia trong bộ phim Hook năm 1991, đã thẳng thừng nói "không" khi được hỏi có muốn hợp tác với cô lần nữa hay không. Lúc đó Julia đóng vai nàng tiên Tinkerbell nhưng mọi người trong đoàn làm phim đều gắn cho cô biệt danh là "Tinkerhell" (Tinker quái đản).

Thời gian đó, Julia chỉ vừa hủy hôn với tài tử Kiefer Sutherland (cô chủ động chia tay chỉ 4 ngày trước lễ cưới). "Đó hẳn không phải là thời điểm tốt để tôi và Julia làm việc cùng nhau", đạo diễn Steven Spielberg chia sẻ trên chương trình 60 Minutes.

Năm 1994, Julia đóng cùng nam diễn viên Nick Nolte trong phim I Love Trouble. Theo tờ LA Times, cô đào xinh đẹp không ưa tính cách của Nick nên luôn tìm mọi cách để nhạo báng anh. Sau khi bộ phim ra mắt, Julia nhận xét về bạn diễn là "đẹp trai và quyến rũ nhưng cũng rất tởm lợm". Nick Nolte liền đáp trả: "Thật không hay khi nói ai đó 'tởm lợm'. Nhưng cô ấy không phải là người tử tế. Mọi người đều biết điều đó!".

Julia và Nick Nolte trong phim I Love Trouble.

Julia Roberts nhận thức được tính cách xốc nổi của mình nhưng cô chỉ thực sự thay đổi khi gặp ông xã hiện tại (nhà quay phim Danny Moder) vào năm 2000 và trở thành mẹ của 3 đứa con. Nữ diễn viên đoạt giải Oscar tâm sự: "Cuộc gặp gỡ với anh Danny đã giúp tôi tìm được bản thân. Khi tôi nghĩ về điều khiến cuộc đời mình trở nên sống động hơn, ý nghĩa hơn và tỏa sáng từ bên trong, đó chính là nhờ anh ấy. Danny đã mang tất cả những thứ ấy đến cho tôi".

Hiện tại ở tuổi 50, Julia sống bình lặng và giản dị bên ông xã cùng 3 nhóc tỳ: cặp song sinh Hazel và Finn 12 tuổi, Henry 10 tuổi. Vẫn giữ vị trí là minh tinh hạng A ở Hollywood nhưng Julia không còn mải miết đóng phim mà chỉ chọn lựa những kịch bản thực sự phù hợp. Và khi không phải làm việc ở trường quay, minh tinh cũng giống như bao bà mẹ khác, "hòa mình trong dòng xe tấp nập để đưa đón con đi học", cô thổ lộ.

Julia Roberts rạng rỡ trên tạp chí Harper’s Bazaar.