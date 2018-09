Jolie vẫn tin tưởng Brad Pitt sau cáo buộc bạo hành con

'Bà Smith' đã dành những lời tốt đẹp cho chồng cũ, khác với những chỉ trích căng thẳng lúc mới chia tay.

Angelina Jolie trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với kênh truyền hình của Mỹ vào sáng thứ 3.

Từ Campuchia, Angelina Jolie đã có cuộc phỏng vấn với biên tập viên chương trình Good Morning America của Mỹ vào sáng 21/2. Sau khi trò chuyện về bộ phim mới First They Killed My Father, biên tập viên George Stephanopolous hỏi Angelina về sức khỏe gia đình cô sau 5 tháng ly hôn. Lưỡng lự một vài giây và hít thở sâu, nữ minh tinh mới trả lời: "Chúng tôi đang tập trung vào sức khỏe của gia đình, vì vậy chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn khi trải qua điều này. Là một gia đình, đây là điều mà chúng tôi đã xác định phải làm".

George tiếp tục hỏi Jolie liệu cô vẫn tin Brad Pitt là người cha tốt sau cuộc chia tay tai tiếng vừa qua (với cáo buộc Brad bạo hành con trai cả), nữ diễn viên liền đáp: "Tất nhiên, tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ luôn là một gia đình, mãi mãi là vậy".

Video Angelina Jolie chia sẻ về Brad Pitt

Ngôi sao 41 tuổi cởi mở hơn khi chia sẻ về các con. Jolie tiết lộ, Maddox là động lực chính thúc đẩy cô làm bộ phim First They Killed My Father về chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia. Maddox làm trợ lý sản xuất cho mẹ trong khi con trai thứ Pax Thiên làm nhiếp ảnh gia chụp ảnh tĩnh vật trên trường quay.

Pax Thiên và Maddox giúp mẹ trên trường quay First They Killed My Father .

Bà mẹ 6 con cũng tiết lộ thêm chuyện các con ăn côn trùng ở Campuchia sau khi video cả nhà ăn nhện được BBC đăng tải hôm qua. "Bọn trẻ đã quen ăn món bọ cạp, đặc biệt là Shiloh. Các nhóc rất thích món nhện và chúng ăn một túi dế mèn giống như một túi khoai tây chiên giòn vậy", Jolie cười tươi kể lại.

Hoài Vũ