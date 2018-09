Jolie và cặp song sinh ngồi tuk tuk dạo chơi ở Campuchia

Sau khi quảng bá phim "First They Killed My Father" vào giữa tháng 2, Angelina Jolie và các con vẫn ở lại Campuchia tận hưởng kỳ nghỉ dài. Ngôi sao 41 tuổi được trông thấy đưa các nhóc tỳ đi chơi vào đầu tuần này ở Siem Reap.