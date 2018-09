Jolie-Pitt và 6 nhóc tỳ có thể đóng cùng trong 'Cleopatra'

Nguồn tin tiết lộ, cả nhà nữ minh tinh sẽ góp mặt trong bộ phim bom tấn kết thúc sự nghiệp diễn xuất của Angelina Jolie.

Đại gia đình Jolie-Pitt.

Angelina Jolie gần đây khẳng định cô sẽ đảm nhiệm vai chính trong bộ phim về nữ hoàng Ai Cập, Cleopatra. Nữ diễn viên 39 tuổi cũng bóng gió tiết lộ, bộ phim sẽ khép lại sự nghiệp diễn xuất của cô: "Đó sẽ là một trong những vai mà bạn sẽ dồn hết tâm huyết vào, là nơi bạn kết thúc và hoàn thành sự nghiệp của mình một cách tuyệt vời".

Đây là bộ phim ghi dấu mốc đặc biệt nên Angelina có ý định cho tất cả các con tham gia cùng cô. Nguồn tin chia sẻ trên tờ Mirror hôm 19/7: "Brad và Angie vốn không muốn bọn trẻ nối tiếp sự nghiệp của mình nhưng diễn xuất đã đi vào gen của tất cả các thành viên. Bởi vậy đây có thể là điểm khởi đầu mở ra con đường phim ảnh cho bọn trẻ".

Năm ngoái, bé Vivienne đóng cùng mẹ trong phim "Tiên hắc ám". Pax Thiên và Zahara góp mặt trong một cảnh quay với vai trò khách mời.

Không chỉ 6 nhóc tỳ mà theo nguồn tin, Brad Pitt cũng góp mặt trong bộ phim bom tấn này. Cặp minh tinh có thể tiếp tục cộng tác cùng nhau sau khi hoàn thành phim By the Sea - một dự án điện ảnh do Jolie viết kịch bản và đạo diễn, sẽ khởi quay trong năm nay.

Cleopatra làm lại từ bộ phim điện ảnh nổi tiếng năm 1963 do minh tinh Elizabeth Taylor thủ vai chính. Bộ phim do hãng Columbia Pictures sản xuất, dự kiến công chiếu vào năm 2016. Hiện, đạo diễn của dự án bom tấn này vẫn chưa được tiết lộ.

Hoài Vũ