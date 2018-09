Jolie lên tiếng khi bị chỉ trích là dùng tiền để dụ trẻ em nghèo đóng phim

Nữ minh tinh khẳng định, mọi người đã hiểu sai hoàn toàn chuyện cô tuyển diễn viên nhí ở Campuchia.

Cuối tuần trước, Angelina Jolie vấp phải sự phản ứng dữ dội của nhiều độc giả khi chia sẻ trên tạp chí Vanity Fair câu chuyện tuyển các em bé nghèo ở trại trẻ mồ côi, trường học khu ổ chuột tại Campuchia cho vai diễn trong phim First They Killed My Father. Bài báo viết rằng, Angelina đặt tiền lên bàn và hỏi mỗi đứa trẻ vì sao cần khoản tiền này trước khi chúng mang đi. Sau đó, cô giả vờ lấy lại tiền để xem phản ứng của lũ trẻ. Cách tuyển diễn viên của Angelina đã bị chỉ trích là "độc ác", "lạm dụng" những đứa trẻ nghèo.

Jolie trong trailer phim First They Killed My Father.

Angelina Jolie đã phải lên tiếng đính chính về câu chuyện casting này. Trong phát biểu hôm 29/7 trên tờ The Huffington Post, nữ đạo diễn giải thích, lời chia sẻ của cô đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh khiến mọi người hiểu sai. Thực tế, màn "thử tiền" đó chỉ là một trò chơi ứng biến và là một cảnh trong bộ phim.

Jolie cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp an toàn, thoải mái và dễ chịu đối với các em nhỏ trong suốt quá trình làm phim, từ lúc tuyển chọn cho đến khi quay phim và hiện tại. Cha mẹ, những người giám hộ và tổ chức phi chính phủ đều có mặt ở đó để chăm sóc các bé. Các bác sĩ cũng túc trực mỗi ngày để đảm bảo mọi nhu cầu cần thiết".

Nữ đạo diễn và diễn viên nhí trong buổi ra mắt phim tại Campuchia vào tháng 2.

Cô phủ nhận chuyện mang tiền ra để dụ các bé: "Tôi rất buồn khi một trò chơi trò chơi ứng biến dựa theo một cảnh trong phim đã bị miêu tả như một câu chuyện có thật. Những ý kiến cho rằng chúng tôi đã lấy lại tiền thực sự của các bé trong quá trình casting là sai lầm và khiến tôi rất buồn lòng. Tôi sẽ phỉ báng bản thân nếu điều đó xảy ra".

Nhà sản xuất phim, Rithy Panh, cũng khẳng định, đạo diễn đã đề nghị các bé tham gia trò diễn xuất: giả vờ đánh cắp tiền hoặc một mẩu thức ăn khi không ai để ý, sau đó bị bắt lại. Cảnh này liên quan đến một trải nghiệm thực sự của nhân vật trong phim khi bị quân Khmer Đỏ bắt giữ.

First They Killed My Father dựa theo cuốn hồi ký cùng tên của nhà hoạt động nhân đạo Loung Ung, kể về những năm tháng tuổi thơ lưu lạc khi gia đình cô và làng quê bị thảm sát trong thời kỳ Khmer Đỏ từ năm 1975 đến 1979.