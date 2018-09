Jolie bị đồn tán tỉnh trai trẻ có ngoại hình giống Brad Pitt

Thỉnh thoảng trong một vài cảnh quay, minh tinh 40 tuổi và chàng quay phim trẻ đi đâu không rõ.

Cặp minh tinh tài tử bị đồn trục trặc hôn nhân sau khi Brad Pitt và nữ ca sĩ trẻ Selena Gomez được cho là tán tỉnh nhau tại bữa tiệc mừng ễ trao giải Quả cầu vàng. Ảnh: MNG.

Tin đồn Angelina Jolie và Brad Pitt trục trặc hôn nhân rộ lên sau khi tài tử và giọng ca trẻ Selena Gomez có những cử chỉ thân thiết tại bữa tiệc mừng lễ trao giải Quả cầu vàng hồi đầu năm. Theo Movie News Guide, cặp đôi quyền lực của Hollwood còn vướng vào tình tay ba khi Jolie bị đồn tán tỉnh không ngừng một chàng trai trẻ có ngoại hình giống chồng.

Nguồn tin từ X17 Online tiết lộ, bồ tin đồn của nữ minh tinh 6 con là chàng quay phim trong bộ phim mới nhất của Jolie, First They Killed My Father, được quay ở Campuchia vừa qua. Trong một vài cảnh quay, Jolie và chàng trai trẻ thỉnh thoảng biến mất cùng nhau, và khi trở lại với nụ cười tươi trên môi khiến nhiều người trong đoàn đoán rằng cả hai dành thời gian riêng cho nhau. Thêm vào đó, chàng quay phim còn cố gắng gây ấn tượng với nữ đạo diễn bằng cách mặc ngày càng giống Brad Pitt.

"Điều đó có nghĩa là Angelina Jolie đã tìm thấy tình yêu mới hay cô ấy tán tỉnh trai trẻ chỉ để chồng mình ghen tuông sau khi Brad được cho là có những hành động đong đưa với Selena Gomez tháng trước?", Movie News Guide đặt nghi vấn.

Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi minh tinh tài tử có nhiều bất đồng thời gian gần đây. Jolie rất bực bội với thông tin chồng và cô ca sĩ trẻ có quan hệ đáng ngờ. Trong khi đó, Brad Pitt bí mật đi tìm một căn nhà mới ở London mà Jolie không hề biết gì. Có vẻ ông bố 6 con muốn sống xa vợ một thời gian để cân nhắc chuyện gia đình.

Trước những tin đồn bất lợi về hôn nhân, cặp đôi và đại diện chưa lên tiếng. Chiều ngày 5/3 vừa qua, Brad Pitt đưa Maddox cùng cặp song sinh Knox và Vivienne tới một xưởng vẽ ở London để cùng nhau vẽ tranh làm quà bất ngờ tặng Jolie nhân Ngày của mẹ ngày hôm sau. Trong khi bốn bố con Brad Pitt ở Anh, Jolie đưa 3 nhóc còn lại về Los Angeles ngay sau khi quay xong phim ở Campuchia. Tờ Mirror cho biết, cả nhà Brangelia sẽ hội ngộ và định cư ở xứ sở sương mù cho đến khi tài tử 52 tuổi hoàn thành xong vai diễn.

Hà Nguyên