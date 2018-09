Johnny Depp vung tiền thuê chuyên gia xử lý khủng hoảng ly hôn

Lo sợ danh tiếng sẽ bị hủy hoại vì bê bối với vợ cũ, tài tử chi gần 30.000 USD một tháng để nhờ người tư vấn.

Vợ chồng Johnny Depp đang có vụ ly hôn căng thẳng, ồn ào.

Johnny Depp được cho là đã thuê chuyên gia giải quyết khủng hoảng Allan Mayer với mức lương hậu hĩ 28.350 USD (630 triệu đồng) một tháng. Chuyên gia này sẽ tư vấn cho ngôi sao Cướp biển vùng Caribbe đường đi nước bước vượt qua scandal hành hung vợ cũ. Sau khi nữ diễn viên Amber Heard tố cáo Johnny bạo hành cô, danh tiếng của "chàng cướp biển" đã bị ảnh hưởng trầm trọng. Điển hình là bộ phim Alice Through the Looking Glass của Johnny ra mắt vào cuối tháng 5 bị sụt giảm doanh thu thê thảm so với phần 1.

Theo tạp chí Grazia, chuyên gia Allan Mayer đã khuyên Johnny Depp nên sắp xếp một buổi phỏng vấn trên truyền hình để chia sẻ mọi chuyện về cuộc ly hôn, thay vì cứ giữ im lặng. Nguồn tin tiết lộ: "Johnny được cảnh báo rằng sự nghiệp của anh có thể tụt dốc và anh nên làm mọi cách để kiểm soát thiệt hại. Anh được khuyên nên trả lời phỏng vấn truyền hình và đừng lẩn tránh mãi. Johnny đã có những cuộc gặp gỡ bí mật với chuyên gia Allan Mayer và đội ngũ của ông tại một khách sạn ở Đan Mạch vào cuối tháng trước trong khi anh đang đi tour cùng ban nhạc".

Luật sư Laura Wasser biện hộ cho Johnny Depp trong vụ kiện bạo lực gia đình.

Bên cạnh chuyên gia giải quyết khủng hoảng, Johnny Depp cũng thuê nữ luật sư nổi tiếng về lĩnh vực ly hôn là Laura Wasser. Cô từng giải quyết thủ tục ly hôn cho nhiều nghệ sĩ hạng A như Angelina Jolie, Britney Spears, Jennifer Garner, Gwen Stefani, Melanie Griffith hay chị em nhà Kim Kardashian... Laura Wasser thường đề nghị mức lương mỗi tiếng 850 USD (19 triệu đồng) và yêu cầu khách hàng trả trước 25.000 USD.

Vào thứ 6 tới, tòa án Los Angeles mở phiên xử thứ hai về vụ kiện bạo lực gia đình mà Amber Heard đã cáo buộc Johnny Depp. Amber cùng hai người bạn thân là nhiếp ảnh gia iO Tillett Wright, nữ diễn viên Raquel Rose Pennington sẽ đứng ra tuyên thệ trước tòa làm chứng việc Johnny đã ném điện thoại vào mặt Amber hôm 21/5.

Amber Heard xuất hiện với gương mặt bầm tím tại tòa hôm 27/5 khi cô kiện chồng cũ tội hành hung.

Vì bị mang tiếng là kẻ đào mỏ, Amber Heard vừa rút yêu cầu Johnny trả tiền trợ cấp ly hôn trong thời gian này. Cô từng đề nghị chồng cũ trợ cấp cho mình 50.000 USD một tháng. Tuy nhiên, về lâu dài, Amber vẫn muốn Johnny hỗ trợ tài chính cho cô.

Luật sư Laura Wasser sẽ đại diện cho Johnny Depp tham dự phiên tòa này. Tài tử hiện ở đảo Bahamas tĩnh dưỡng.

Hoài Vũ