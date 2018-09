Johnny Depp nắm chặt tay bà xã giữa tin đồn rạn nứt

Cặp đôi chênh nhau 23 tuổi mặc đơn giản, khỏe khoắn. Johnny quay trở lại công việc sau khoảng thời gian quay trở về Los Angeles điều trị vết thương ở bên tay phải do sự cố trên trường quay phần 5 của "Cướp biển vùng Caribbe" và cai nghiện rượu. Cuối tuần qua, cô đào Amber Heard cũng bận rộn với sự kiện ra mắt phim mới "When I Live My Life Over Again" tại Liên hoan phim Tribeca diễn ra ở New York, Mỹ.