Jessica Chastain bí mật có con nhờ người mang thai hộ

Nữ diễn viên 'Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông' được trông thấy bế em bé tới phòng khám nhi ở New York.

Theo Pagesix, Jessica Chastain và nhà quý tộc Italy, Gian Luca Passi de Preposulo, đã chào đón con gái đầu lòng được vài tháng nay nhờ người mang thai hộ. Nữ diễn viên 41 tuổi gần đây thường xuyên xuất hiện cùng một em bé nhưng cô rất kín tiếng về chuyện có con.

Vợ chồng Jessica Chastain đưa con đi gặp bác sĩ nhi.

Vào tuần này, Jessica Chastain cùng chồng và bảo mẫu đưa bé tới một phòng khám nhi ở Upper East Side, New York. Hồi tháng 10, cô cũng được trông thấy mang xe đẩy em bé ở Boston khi đang quay phim Eve.

Nguồn tin cho biết, bé gái đã chào đời được 4 tháng, khá cứng cáp nên có thể theo bố mẹ di chuyển tới nhiều nơi bằng máy bay. Tuần trước, thiên thần nhỏ đến Paris với bố mẹ để tham dự lễ khai trương cây thông Noel tại cửa hàng cao cấp Galeries Lafayette.

Jessica và ông xã người Italy.

Jessica Chastain kết hôn với Giulietta Passi Chastain vào tháng 6/2017 sau 5 năm hẹn hò. Chồng cô xuất thân trong gia đình quý tộc danh giá nổi tiếng ở Italy và hiện điều hành một công ty thời trang.

Jessica Chastain sinh năm 1977 tại Mỹ. Người đẹp tóc hung nổi tiếng với các bộ phim Zero Dark Thirty, The Help, Interstellar, Tree of Life, The Huntsman: Winter's War... Cô từng giành hai đề cử Oscar và chiến thắng một giải Quả cầu vàng.