Jennifer Lopez khoe cơ bắp ở tuổi 49

Nữ ca sĩ Mỹ luôn nỗ lực tập luyện để có thân hình săn chắc và sức khỏe dẻo dai cho những tour diễn kéo dài liên miên.

Sau đêm diễn ở Las Vegas, Jennifer Lopez chia sẻ với người hâm mộ trên Instagram hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng của cô. Bà mẹ hai con tạo dáng kiểu lực sĩ Popeye, khoe cơ bắp cuồn cuộn.

Jennifer Lopez khoe bắp tay đầy múi cơ.

J.Lo tâm sự: "Cảm thấy mình giống như nữ siêu nhân sau đêm diễn tối nay! Khi bắt đầu tour diễn này, tôi nghĩ, ôi lạy Chúa 15 show trong vòng 27 ngày là quá nhiều. Nhưng tôi đã tự hứa với bản thân rằng thay vì để mình kiệt sức, tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ tập luyện và có được thân hình đẹp nhất trong đời... Có những khoảnh khắc tôi đã rất mệt, có những lúc phải di chuyển nhiều và phải tập bất cứ nơi nào có thể... nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ còn 3 show nữa là kết thúc! Có rất nhiều cảm xúc nhưng điều tôi cảm thấy hơn hết là sự mạnh mẽ, hạnh phúc và biết ơn!".

Jennifer Lopez sắp hoàn thành một tháng trình diễn tại nhà hát Zappos ở resort Planet Hollywood, Las Vegas và cô vẫn giữ được thân hình săn chắc, khỏe mạnh hiếm thấy ở tuổi mấp mé 50. Giọng ca On the Floor đã truyền cảm hứng cho nhiều người hâm mộ trên Instagram về nỗ lực không ngừng để có thể đạt được những kỳ tích.

Nữ ca sĩ 49 tuổi sở hữu thân hình nóng bỏng mà nhiều cô gái trẻ phải ngưỡng mộ.

Sau khi kết thúc tour diễn, J.Lo sẽ tiếp tục bận rộn với chiến dịch quảng bá phim Second Act do cô sản xuất và đóng vai chính. Phim xoay quanh câu chuyện về Maya (Jennifer Lopez đóng) - một phụ nữ tuổi 40 và là nhân viên bán hàng siêu thị ở New York đã liều lĩnh thay đổi bản thân để được nhận vào một công việc mơ ước. Bộ phim hài lãng mạn này sẽ được công chiếu tại các rạp ở Bắc Mỹ từ ngày 21/11.

Trailer phim "Second Act" Trailer phim "Second Act"