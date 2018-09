Jennifer Lopez bật mí cô là người chủ động 'tán' chàng bồ mới

Nữ ca sĩ cởi mở tiết lộ về buổi đầu gặp gỡ và 'bén duyên' với chàng cầu thủ bóng bầu dục Alex Rodriguez.

J.Lo lần đầu thổ lộ về người yêu hôm thứ 2.

Trò chuyện trong chương trình The Ellen DeGeneres Show hôm 24/4, Jennifer Lopez rất thoải mái thổ lộ về mối tình lãng mạn hiện tại. Cô bật mí, "nơi tình yêu bắt đầu" của mình và cầu thủ A-Rod là trong một nhà hàng ở Los Angeles khi hai người vô tình cùng đi ăn trưa tại đó.

Jennifer chia sẻ, hôm ấy không hiểu "trời xui đất khiến" thế nào mà cô lại chủ động bắt chuyện trước: "Tôi nhìn thấy anh ấy đi ngang qua (sau bữa trưa) và ngay sau đó tôi cũng bước ra ngoài. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại cảm thấy muốn chạm vào vai anh ấy để chào hỏi. Tôi nói: 'Chào anh Alex'. Và anh ấy liền nói: 'Chào Jennifer'. Và sau đó mọi chuyện diễn ra như thế. Đó là cách chúng tôi gặp nhau".

Alex không rời mắt khỏi J.Lo khi đi ăn tối ở nhà hàng hôm 24/4.

J.Lo và Alex Rodriguez vốn đã quen biết từ năm 2005 khi cô và chồng cũ, Marc Anthony, xuống sân bóng cổ vũ cho đội của Alex. Nhưng họ đã không thực sự thân thiết cho đến khi có buổi gặp "định mệnh" vào đầu năm nay. Sau khi chào nhau, hai ngôi sao đứng tán chuyện bên ngoài nhà hàng. Họ rất hào hứng vì cả hai (đồng hương New York) đều đang sống tại Los Angeles. Alex liền hẹn Jennifer đi chơi và họ cho nhau số điện thoại.

Nữ ca sĩ 48 tuổi kể, vài ngày sau, Alex đã nhắn tin mời cô đi ăn tối: "Tôi không nhớ hôm đó chúng tôi dùng món gì, nhưng cả hai đã có một bữa tối rất tuyệt". Khi MC Ellen hỏi đùa rằng buổi đó họ có "qua đêm" cùng nhau hay không, Jennifer mỉm cười đáp: "Gái có tuổi không qua đêm trong lần hẹn hò đầu tiên".

Cuộc trò chuyện cởi mở của J.Lo về người yêu mới

Buổi phỏng vấn của Jennifer Lopez về người yêu mới

Dù không phải là tình yêu sét đánh nhưng mối tình của Jennifer và chàng cầu thủ kém cô 6 tuổi đã tiến triển rất nhanh. Họ công khai mối quan hệ vào đầu tháng 3 và từ đó luôn quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Cặp sao tìm thấy nhiều điểm đồng điệu, đặc biệt cùng trải qua hôn nhân đổ vỡ và có con trạc lứa tuổi. Trong cuộc phỏng vấn, J.Lo nức lời khen ngợi bạn trai mới: "Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời!". Còn Alex cũng dành cho nữ ca sĩ On the Floor những lời có cánh trong talkshow The View: "Cô ấy là một cô gái vô cùng đáng yêu, là một trong những người thông minh nhất tôi từng gặp. Cô ấy rất yêu gia đình và là một người mẹ, một người chị, một người con tuyệt vời".