Jennifer Garner hẹn hò doanh nhân giàu có sau ly hôn Ben Affleck

Bạn trai mới của nữ diễn viên 46 tuổi là John Miller - chủ sở hữu chuỗi nhà hàng toàn cầu CaliBurger.

Jennifer Garner và doanh nhân công nghệ John Miller đã hẹn hò được vài tháng, nguồn tin khẳng định trên ETonline và Us Weekly. Theo nguồn tin, hai người đều cảm thấy sự cuốn hút của đối phương ngay sau buổi gặp gỡ đầu tiên thông qua bạn bè mối lái. Sau đó, họ đã có nhiều buổi đi chơi riêng tư khác.

Jennifer Garner và bạn trai mới, John Miller.

"Cặp đôi có những bữa tối lãng mạn tại nhà hàng ở ngoài thành phố hoặc ở nhà anh ấy", nguồn tin kể, "John là người ấm áp, vui tính và vô cùng thông minh. Anh ấy rất thành công trong thế giới kinh doanh và không quan tâm nhiều đến lĩnh vực giải trí".

John Miller là người đàn ông đầu tiên Jennifer Garner hẹn hò sau khi cô chia tay Ben Affleck từ năm 2015. Trong suốt 3 năm qua, nữ diễn viên đã dành trọn thời gian để chăm sóc 3 đứa con, hàn gắn những tổn thương khi ly hôn. Trong khi đó, Ben Affleck đã kịp trải qua hai mối tình.

Bạn trai mới của Jennifer cũng đã một lần đổ vỡ hôn nhân và có hai người con - con trai 12 tuổi và con gái 10 tuổi. Tuy nhiên, giống như Jennifer, vụ ly hôn của John Miller kéo dài từ năm 2011 đến nay vẫn chưa chính thức hoàn tất về mặt pháp lý. Jennifer và Ben Affleck từng dùng dằng giải quyết suốt 3 năm và chỉ vừa kết thúc vào tháng 10 này.

Jen từng gắn bó 10 năm với Ben Affleck và có 3 đứa con.

John Miller hiện là CEO và chủ tịch của tập đoàn Cali. Doanh nhân Mỹ thành lập Cali Group vào năm 2011 - một công ty cổ phần tập trung vào việc sử dụng công nghệ để biến đổi nhà hàng và các ngành bán lẻ. Công ty nổi tiếng với chuỗi nhà hàng toàn cầu mang tên CaliBurger, nơi họ sử dụng trợ lý bếp robot tự động để làm bánh mì kẹp thịt.

John Miller từng tốt nghiệp Đại học Luật Stanford. Anh cũng là tác giả của nhiều cuốn sách viết về kinh doanh, công nghệ nano như cuốn The Handbook of Nanotechnology Business, Policy and Intellectual Property Law...