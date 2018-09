Jennifer Aniston: 'Chồng sắp cưới cấm tôi sửa mặt'

Nữ diễn viên tiết lộ, Justin Theroux 'dọa' sẽ giết cô nếu cô đi phẫu thuật thẩm mỹ hoặc tiêm botox.

Cũng giống như nhiều người đẹp Hollywood khác, Jennifer Aniston lo lắng tuổi tác sẽ làm nhan sắc tàn phai, ảnh hưởng đến sự nghiệp và sức hấp dẫn của mình. Tuy nhiên, ngôi sao 45 tuổi sợ động vào "dao kéo" và vị hôn phu của cô cũng không chấp nhận điều đó.

Jennifer và vị hôn phu Justin Theroux.

Jennifer chia sẻ trên tạp chí Yahoo! Beauty: "Tôi đã chứng kiến nhiều phụ nữ cố gắng trẻ mãi không già bằng mọi giá. Tôi nhìn họ và thấy sợ hãi. Họ đang cố gắng dừng thời gian, liều lĩnh để có cơ thể không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Tôi rất biết ơn vì đã học hỏi được những sai lầm của họ, bởi tôi không thích tiêm chích những thứ chết tiệt đó vào mặt mình. Tôi còn có một vị hôn phu sẵn sàng gí súng vào đầu tôi nếu tôi đụng vào mặt mình theo bất cứ cách nào".

Ngôi sao phim We're the Millers đã noi gương những sao nữ thích vẻ đẹp tự nhiên. Cô thổ lộ: "Tôi đủ may mắn để biết những phụ nữ như nhà nữ quyền Gloria Steinem - người mà tôi cho rằng cô ấy quyến rũ nhất hành tinh. Cô ấy không bao giờ sửa mặt. Các minh tinh như Diane Keaton, Annette Bening... - họ là những người rất hoàn hảo và không e ngại tuổi tác. Tôi không phán xét ai nếu họ đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng đôi khi tôi năn nỉ những người tôi biết, tôi yêu mến không động đến gương mặt của họ".

Jennifer ước giảm đi vài kg để thon thả hơn.

Tuy vậy, Jennifer cũng không hoàn toàn hài lòng với cơ thể của mình. Cô muốn giảm cân cho vóc dáng thanh mảnh: "Hiện tại, nếu có thể, tôi muốn giảm hơn 2 kg. Tôi thích giữ cân nặng khoảng 50 kg, nhưng ở tuổi ngày, việc giảm cân thực sự rất khó".

Hoài Vũ