Jennifer Aniston bức xúc vì bị soi chuyện 'mãi mà chưa có bầu'

Nữ diễn viên 47 tuổi nhấn mạnh rằng, phụ nữ không nhất thiết phải làm mẹ để trở thành người hoàn hảo.

Những năm gần đây, Jennifer Aniston liên tục bị đồn mang thai mỗi khi cô xuất hiện với vòng hai to bất thường. Chỉ mới tháng trước, tạp chí In Touch đăng tải hình ảnh bikini của Jennifer trong kỳ nghỉ cùng chồng ở Hawaii với dòng title "Jen cuối cùng đã mang bầu" và bình luận "Có em bé một cách thần kỳ ở tuổi 47" hay "Chuyện mang bầu đã cứu vãn hôn nhân của cô ấy ra sao". Tuy nhiên, đại diện của Jennifer đã phủ nhận thông tin bầu bí và giải thích rằng, nữ diễn viên chỉ vừa ăn một bữa trưa no nê.

Jennifer bị đồn mang thai khi lộ bụng to trong kỳ nghỉ ở Hawaii hồi tháng 6.

Sau lần này, Jennifer đã không thể giữ im lặng như trước. Cô bức xúc viết một bài dài đăng trên tờ The Huffington Post, bày tỏ nỗi mệt mỏi khi hàng ngày phải đối diện với những thông tin bàn luận việc cô đã mang bầu hay chưa, ngày ngày bị paparazzi đeo bám và săm soi về vóc dáng cơ thể.

"Tôi từng tự nhủ rằng những bài báo chỉ giống như những cuốn truyện tranh, không mang tính nghiêm túc mà chỉ để giải trí mà thôi. Nhưng giờ đây tôi thực sự không thể nghĩ như thế được nữa bởi thực tế này đang quấy nhiễu cuộc sống của tôi và hơn thế, nó phản ánh sự lệch lạc trong cái cách mà mọi người xác định giá trị của người phụ nữ.

Từ lâu nay, người ta luôn đánh giá người phụ nữ dựa trên tình trạng hôn nhân và sinh đẻ. Việc báo chí luôn cố gắng phát hiện xem tôi đã có bầu hay chưa (vô số lần như vậy) đã chỉ ra sự tồn tại quan niệm rằng, phụ nữ sẽ không thể hoàn hảo, thành công và hạnh phúc nếu không kết hôn và có con".

Jen bày tỏ, cô vẫn sống hạnh phúc, trọn vẹn mà không nhất thiết phải sinh con như đa phần những phụ nữ khác.

Jennifer nhấn mạnh quan điểm của mình: "Phụ nữ chúng tôi vẫn hoàn hảo mà không cần có bạn đời hay sinh con. Chúng tôi tự quyết định được điều gì là đẹp đẽ về cơ thể của mình. Các bạn, hãy tự đưa ra quyết định cho riêng mình và cho những người phụ nữ trẻ trên thế giới này, những người lấy chúng ta làm ví dụ. Hãy quyết định một cách rõ ràng, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu của dư luận. Chúng ta không cần phải kết hôn và làm mẹ để trở nên hoàn hảo. Chúng ta sẽ tự xác định 'hạnh phúc mãi mãi về sau' theo cách của riêng mình".

Nữ diễn viên khẳng định, nếu có bầu thực sự, cô sẽ là người đầu tiên thông báo với người hâm mộ chứ không để dư luận đồn đoán. Tuy nhiên, Jennifer bày tỏ rằng cô không phải là người khao khát trở thành một người mẹ.

Jennifer phải "núp" sau chồng khi bị các paparazzi đeo bám, chụp hình.

Jennifer Aniston từng kết hôn với tài tử Brad Pitt năm 2000 và ly hôn năm 2005. Sau vài cuộc tình tan vỡ, Jennifer bắt đầu gắn bó với nam diễn viên Justin Theroux từ năm 2011. Cô được Justin cầu hôn vào hè năm 2013 và tổ chức lễ cưới vào tháng 8 năm ngoái.

Hoài Vũ