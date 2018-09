Huyền thoại điện ảnh Pháp bị tố cáo cưỡng hiếp nữ diễn viên trẻ

Tài tử Gerard Depardieu bị điều tra sau khi đồng nghiệp kém 47 tuổi kiện ông tấn công tình dục.

Một diễn viên 22 tuổi giấu tên tố cáo Gerard Depardieu - ngôi sao điện ảnh lừng lẫy bậc nhất nước Pháp - đã hãm hiếp và lạm dụng tình dục cô. Trong đơn thư gửi lên các nhà chức trách Pháp hôm 27/8, cô đào trẻ khẳng định nam diễn viên 69 tuổi cưỡng bức cô tại biệt thự của ông ở quận 6, Paris vào ngày 13/8.

Tài tử Gerard Depardieu.

Văn phòng công tố viên Paris đã mở một cuộc điều tra sơ bộ về những cáo buộc chống lại Gerard Depardieu. Trong khi đó, phía Gerard hoàn toàn phủ nhận vụ việc này. Luật sư của ông phát biểu trên AFP: "Tôi lấy làm tiếc rằng quá trình này được đăng tải công khai, gây nên những định kiến lớn đối với Gerard Depardieu - người mà tôi tin chắc rằng sự trong trắng của ông sẽ được ghi nhận". Luật sư cũng kêu gọi mọi người kiềm chế, không thổi bùng sự việc.

Gerard Depardieu từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với nữ diễn viên Elisabeth Guignot (từ năm 1970 đến 1996). Sau đó ông chung sống với cô đào Carole Bouquet - Bond girl của phim For Your Eyes Only từ năm 1981. Năm 2005, hai người chia tay và Gerard hẹn hò nữ diễn viên Clémentine Igou. Ông có tất cả 4 người con, trong đó con trai đầu đã mất vì viêm phổi.

Gerard Depardieu và người bạn gái Clémentine Igou trên thảm đỏ năm 2007.

Gerard hiện là ngôi sao điện ảnh Pháp có sức ảnh hưởng quốc tế lớn nhất. Ông đã tham gia hơn 180 bộ phim, hai lần đoạt giải Cesar, giải Nam diễn viên xuất sắc tại liên hoan phim Cannes và đề cử Oscar... Khán giả thế giới biết đến Gerard nhiều nhất qua vai diễn Jean Valjean trong phim Những người khốn khổ.

Ngoài đời, Gerard từng vướng vào nhiều rắc rối pháp lý. Ông từng bị phạt vì đi tiểu vào một cái chai trên máy bay vào năm 2011 (nam diễn viên giải thích đó là do vấn đề tuyến tiền liệt). Năm 2012, ngôi sao gạo cội bị cáo buộc tấn công một lái xe môtô trên đường. Tháng 11 năm đó, ông bị bắt vì lái xe máy trong khi say rượu và ngã khỏi xe.

Năm 2013, huyền thoại điện ảnh Pháp cũng gây xôn xao khi sang Nga xin làm công dân để phản đối luật đánh thuế quá cao đối với người giàu ở Pháp. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiệt tình tiếp đón Depardieu và công nhận ông là công dân mới.