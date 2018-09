Hugh Jackman bị ung thư da

'Chàng người sói' bất ngờ tiết lộ, anh được chẩn đoán ung thư da ở mũi và đang phải đi điều trị.

Hugh Jackman mặt sầu não khi chia sẻ thông tin bị ung thư da.

Nam diễn viên 44 tuổi Hugh Jackman chia sẻ trên Twitter ngày 21/11: "Vợ tôi, Deborra, nói rằng tôi có một cái đốm lạ trên mũi cần đi kiểm tra. Các bạn ạ, cô ấy đã đúng! Tôi có tế bào ung thư biểu bì căn bản. Mong các bạn đừng ngu ngốc giống như tôi. Hãy đi kiểm tra thường xuyên và dùng kem chống nắng!!!".

Ngôi sao The Wolverine đăng kèm theo bức ảnh tự chụp gương mặt sầu não của anh với băng gạc dán trên mũi. Có lẽ Hugh mới đi kiểm tra và điều trị được vài ngày vì tuần trước anh vẫn rạng rỡ xuất hiện tại Broadway. Khi ấy, trên mũi của tài tử Australia nổi một cái mụn nhỏ.

Nam diễn viên tại Broadway ngày 13/11.

May mắn là hiện tại, Hugh Jackman không bận rộn với dự án phim nào. Anh đang nghỉ ngơi bên gia đình sau khi đã vắt kiệt sức cho 4 phim lớn trong hai năm qua là Những người khốn khổ, The Wolverine, Prisoners và X-Men: Days of Future Past.

Hugh dán băng gạc trên mũi, đạp xe đi dạo ở New York hôm 19/11.

Theo tổ chức Ung thư da của Mỹ, có khoảng 2,8 triệu người ở đất nước cờ hoa được chẩn đoán mắc căn bệnh ưng thư tế bào biểu bì căn bản (basal cell carcinoma) mỗi năm. Đây là dạng phổ biến của ung thư da, thường có biểu hiện là nốt màu sáp hơi đau, được cho là có nguyên nhân từ việc dãi nắng lâu ngày.

Hoài Vũ