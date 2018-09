Hai người tình đồng giới tới vĩnh biệt giọng ca 'Careless Whisper'

George Michael sinh năm 1963 tại London, Anh. Cùng với cậu bạn Andrew Ridgeley, George thành lập ban nhạc Wham! năm 1981 và sáng tác những ca khúc hit đình đám một thời như "Careless Whisper", "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go-Go"... Nam ca sĩ đã cống hiến gần 40 năm cho sự nghiệp ca hát và bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới.