Giọng ca lay động ở America’s Got Talent 2018 bị tẩy chay vì đánh vợ

Đang được ca ngợi vì giọng hát và câu chuyện cảm động, ông bố 6 con Michael Ketterer mất tất cả vì bạo lực gia đình và bị bắt giữ.

Từ y tá thành hiện tượng âm nhạc

Michael Ketterer, 41 tuổi, ông bố của 6 người con và là một y tá tại bệnh viện ở Mỹ đã làm thổn thức hàng triệu trái tim khán giả ngay vòng thi đầu tiên ở America’s Got Talent 2018. Đến với cuộc thi, Michael mang theo vợ và cả 6 người con, trong đó có 5 con nuôi. Anh kể rằng, sau khi vợ và con gái đầu lòng suýt chết trong lần sinh nở, vợ chồng anh đã quyết định chỉ nhận con nuôi, trong đó có một bé bị bại não, một bé bị bỏ rơi ngoài phố.

Thí sinh Michael Ketterer hát tại vòng tứ kết America's Got Talent 2018.

Trước khi biểu diễn ca khúc To love somebody của nhóm The Bee Gees, Michael Ketterer nói anh muốn hát trên sân khấu America's Got Talent để truyền cảm hứng tới các con. "Tôi ở đây bởi vì tôi muốn các con thấy rằng, nếu bố của chúng có thể sống với giấc mơ của mình thì sau đó không có gì là không thể với chúng".

Giọng hát run run nhưng đầy truyền cảm và câu chuyện xúc động về gia đình của Michael Ketterer đã lay động trái tim vị giám khảo khó tính Simon Cowell. Simon bấm nút vàng đặc cách, giúp anh vào thẳng vòng liveshow.

Ông bố 6 con lay động trái tim hàng triệu khán giả tại America's Got Talent Màn biểu diễn của ông bố 6 con trong vòng đầu tiên

Ở vòng tứ kết, Simon Cowell đã rơi nước mắt khi Michael Ketterer thể hiện ca khúc Us của James Bay. Một lần nữa, ông bố 6 con lại chinh phục hàng triệu khán giả và đi tiếp vào các vòng sau. Sau đêm chung kết diễn ra hôm 18/9, rất nhiều người đã bình chọn cho Michael Ketterer và dự đoán anh sẽ trở thành quán quân mùa giải này. Simon Cowell cũng đã cầu chúc cho người đàn ông giàu tình yêu thương ấy giành chiến thắng. Kết quả, Michael xếp thứ 5 chung cuộc. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Michael Ketterer thực sự trở thành thần tượng âm nhạc trong lòng mọi người và rất nhiều cơ hội xán lạn mở ra cho nam thí sinh này. Anh nhanh chóng nhận được lời mời trình diễn trong concert của huyền thoại nhạc đồng quê Garth Brooks vào ngày 20/10. Garth Brooks thậm chí đã viết riêng một ca khúc để Michael biểu diễn.

Michael Ketterer hát "Ain't No Mountain High Enough" trong đêm chung kết Michael Ketterer hát "Ain't No Mountain High Enough" trong đêm chung kết

Hình tượng sụp đổ vì bạo lực gia đình

Chỉ một ngày sau đêm gala công bố kết quả chiến thắng, chiều 20/9, người hâm mộ sững sờ khi đọc tin Michael Ketterer bị cảnh sát bắt giữ vì đánh vợ. Đại diện của cảnh sát Los Angeles khẳng định, ngôi sao Ameria's Got Talent đã bị còng tay đưa về đồn. Anh phải nộp 50.000 USD để được tại ngoại và vụ việc tiếp tục được chuyển giao cho một văn phòng luật sư ở Los Angeles giải quyết.

Michael Ketterer bị cảnh sát đưa về đồn Michael Ketterer bị cảnh sát còng tay đưa lên xe về đồn

Theo thông báo, Michael đã xô xát với vợ trong phòng khách sạn. Khi cảnh sát tới, trên cổ vợ anh có nhiều vết bầm đỏ. Mặc dù vợ Michael không muốn cáo buộc chồng nhưng với những chứng cứ tại hiện trường, anh vẫn bị bắt giữ.

Chia sẻ trên TMZ một ngày sau đó, Michael Ketterer giải thích rằng mọi sự chỉ là hiểu nhầm. Tuy nhiên, lời giải thích của anh đã không thể cứu vãn được sự thất vọng của người hâm mộ. Hình tượng về một người đàn ông hết lòng săn sóc, yêu thương vợ con, một giọng ca không quá xuất sắc nhưng chan chứa tình cảm đã sớm sụp đổ trong lòng mọi người.

Mất show diễn đắt giá đầu tiên trong đời

Ngày 24/9, ngôi sao nhạc đồng quê Garth Brooks đã thông báo quyết định hủy màn biểu diễn của Michael Ketterer trong concert "cháy vé" sắp tới ở sân vận động Notre Dame (bang Indiana, Mỹ). Với những bê bối bạo lực gia đình vừa diễn ra, Garth cho rằng Ketterer không thích hợp để biểu diễn.

Garth Brooks (trái) cắt hợp đồng biểu diễn với Michael Ketterer.

"Tôi đã gọi cho anh ấy vào cuối tuần qua và chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Cả hai quyết định tốt hơn hết là anh ấy sẽ không xuất hiện ở Notre Dame và không trình diễn tại đó", Garth Brooks cho biết, "Gia đình anh ấy sẽ phải xử lý mọi việc với nhau để hiểu hơn về bản thân họ".