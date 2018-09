Giọng ca 'Careless Whisper' đột tử ở tuổi 53 đúng ngày Giáng sinh

Danh ca George Michael lặng lẽ từ biệt cõi đời tại nhà riêng ở Oxfordshire hôm 25/12.

Nam ca sĩ George Michael.

Người đại diện của nam ca sĩ xác nhận tin buồn với báo giới vào đêm 25/12: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo rằng, người con trai, người anh và người bạn yêu quý George đã ra đi bình yên trong dịp Giáng sinh. Gia đình mong được tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian khó khăn này".

Cảnh sát Thames Valley chia sẻ trên BBC, xe cứu thương đã được gọi đến biệt thự của George Michael ở Goring, Oxfordshire vào trưa chủ nhật. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã tắt thở trước khi các nhân viên y tế đến. Đến sáng ngày 26/12, người đại diện tiết lộ nguyên nhân cái chết của George là do suy tim. Anh ra đi khi mới 53 tuổi.

George Michael sinh năm 1963 tại London, Anh. George từng là ngôi sao nhạc pop thần tượng thập niên 1980 và 1990. Với giọng hát ngọt ngào, gương mặt điển trai, ánh mắt và nụ cười quyến rũ, George đã khiến biết bao fan nữ mê mệt qua những ca khúc như Careless Whisper, Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-Go...

George Michael quyến rũ thời tuổi trẻ.

George Michael bắt đầu sự nghiệp cùng cậu bạn Andrew Ridgeley, thành lập ban nhạc Wham! năm 1981 và nhanh chóng nổi tiếng với rất nhiều bản hit. Tuy nhiên năm 1986, ban nhạc tan rã và George biểu diễn solo. Album Faith phát hành năm 1987 của anh thành công rực rỡ, được chứng nhận kim cương và bán được hơn 10 triệu bản ở Mỹ. Nam ca sĩ đã cống hiến gần 40 năm cho sự nghiệp ca hát và bán được hơn 100 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới.

Trong cuộc sống riêng tư, George Michael lại có tình trường khá sóng gió. Ngay từ khi nổi tiếng, nam ca sĩ đã bị đồn hẹn hò đồng giới nhưng anh luôn giữ bí mật. Đến năm 1999, George mới công khai là gay. Anh đã trải qua một vài cuộc tình, trong đó người bạn trai gắn bó bền chặt nhất với anh là cựu tiếp viên hàng không Kenny Goss (từ năm 1996 đến 2009).

Ca khúc Last Christmas

Ca khúc 'Last Christmas' của George Michael Ca khúc Careless Whispers "Careless Whispers" của George Michael

Hoài Vũ