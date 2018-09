Giám khảo Got Talent tụt quần khoe hình xăm trong chương trình trực tiếp

Diễn viên David Walliams hồn nhiên khoe hình xăm chân dung của anh và đồng nghiệp Simon Cowell trên mông.

Trong chương trình Britain’s Got Talent tối 29/5, David Walliams đã khiến đồng nghiệp và các khán giả choáng váng bằng màn chứng minh tình cảm thân thiết dành cho "ông trùm truyền thông" Simon Cowell. Diễn viên hài 45 tuổi tụt cả quần dài và quần lót để lộ hình xăm lớn trên mông - một bên là gương mặt anh và bên kia là mặt Simon Cowell. Bên dưới in dòng chữ "Forever In love".

Màn phô diễn gây sốc của vị giám khảo David Walliams trong chương trình Britain’s Got Talent.

Không chỉ khán giả ở trường quay tròn mắt vì sự táo bạo này của giám khảo David Walliams mà hàng triệu người xem truyền hình ở nhà cũng không thể tin nổi điều họ vừa nhìn thấy trên TV. David Walliams tỏ ra rất khoái chí vì màn thể hiện này, trong khi đó, Simon Cowell che mắt quay đi chỗ khác. Hai nữ giám khảo Amanda Holden và Alesha Dixon vừa ngượng ngùng vừa tò mò xem hình xăm.

Simon thốt lên: "Tôi cảm thấy phát bệnh. Tôi đã không được trả đủ tiền để đối phó với điều này". David không hề xấu hổ mà hào hứng giải thích: "Mình đã làm điều đó vì cậu!".

Simon Cowell tỏ ra bất lực trước trò đùa có một không hai của đồng nghiệp.

David Walliams - chồng siêu mẫu Lara Stone - và ngôi sao truyền hình thực tế Simon Cowell vốn là một cặp giám khảo ăn ý từ nhiều năm nay. Cả hai đã ngồi ghế nóng Britain's Got Talent từ năm 2012 và được khán giả rất yêu thích. Tuy nhiên, màn tụt quần vừa qua của David Walliams đã bị nhiều người chỉ trích là quá thô và lố.