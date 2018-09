Eva Longoria sẽ mặc váy cưới của Victoria Beckham

Ngôi sao 'Những bà nội trợ kiểu Mỹ' sẽ kết hôn với bạn trai Jose Antonio Baston vào cuối tuần này.

Eva Longoria và chồng sắp cưới Jose Antonio Baston.

Eva Longoria và bạn trai Jose Antonio Baston sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 21/5 tại Mexico. Nữ diễn viên không chia sẻ nhiều về hôn lễ sắp diễn ra mà chỉ cho biết, đó là bữa tiệc nhỏ với khách mời là các thành viên trong gia đình và bạn bè thân thiết.

Một nguồn tin của tờ People hé lộ, đám cưới của người đẹp Những bà nội trợ kiểu Mỹ sẽ được tổ chức tại nhà riêng của tài tử Jaime Camil ở Acapulco, Mexico. Nhiều phỏng đoán cho rằng, ngoài Jaime Camil, những bạn thân của cô ở Hollywood bao gồm vợ chồng David Beckham, Penélope Cruz, Ricky Martin, Katy Perry, Mario Lopez và Amaury Nolasco cũng sẽ có mặt tại lễ cưới.

Nữ diễn viên sẽ mặc váy cưới do Victoria Beckham thiết kế riêng.

Nguồn tin tiết lộ trên tờ The Sun, ngôi sao truyền hình Mỹ sẽ mặc váy do Victoria Beckham thiết kế riêng. Eva Longoria và Victoria Beckham là đôi bạn thân lâu năm. Không chỉ áo cưới, vợ danh thủ Beckham còn tự tay chuẩn bị nhiều váy áo cho cô bạn. Eva Longoria cũng thể hiện sự ủng hộ với các thiết kế của Victoria từ khi thành viên Spice Girls mới lấn sân lĩnh vực thời trang. Eva Longoria một trong những ngôi sao đầu tiên mặc váy do Vic thiết kế. Cô cũng thường có mặt tại các buổi ra mắt bộ sưu tập mới và cửa hàng thời trang của Vic.

Nhẫn đính hôn của Eva Longoria có nhiều viên kim cương nhỏ bao quanh viên ruby bản lớn.

Nói về chồng tương lai, Eva cho biết: “Anh ấy rất tuyệt vời và là người đàn ông tốt bụng nhất tôi từng gặp”. Jose Antonio Baston nói lời cầu hôn với Eva Longoria trong chuyến du lịch hồi tháng 12/2015. Chiếc nhẫn Jose Antonio Baston dành tặng người yêu được chế tác từ một viên ruby bản lớn, bao quanh là những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Cả hai đi đến hôn nhân sau gần 3 năm hẹn hò. Hiện tại, Eva tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng và nóng lòng chờ đợi ngày làm lễ thành hôn với bạn trai.

Đây là lần kết hôn thứ ba của Eva Longoria. Trước đó, nữ diễn viên 41 tuổi từng làm đám cưới với ngôi sao phim Bệnh viện đa khoa Tyler Christopher và cầu thủ bóng rổ Tony Parker, nhưng đều nhanh chóng chia tay. Còn Baston năm nay 47 tuổi, cũng từng đổ vỡ trong hôn nhân và có 3 người con.

Yến Chi