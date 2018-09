Emma Watson tan vỡ tình yêu vì bận học

Nữ diễn viên 'Harry Potter' đã chia tay bạn trai William Adamowicz - con trai một triệu phú người Mỹ.

Đại diện của Emma xác nhận thông tin trên tờ Sunday Mirror: "Emma và Will đã chia rẽ từ cuối hè và không còn liên lạc với nhau nữa".

Emma và William Adamowicz đã lặng lẽ chia tay.

Thông tin này gây bất ngờ với nhiều fan của "cô phù thủy nhỏ" bởi Emma và bạn trai đã gắn bó hai năm nay và còn có tin đồn họ đã đính hôn. Emma bắt đầu hẹn hò với Will từ cuối năm 2011 khi hai người gặp gỡ tại Đại học Oxford ở Anh. Will là lưu học sinh trong khi Emma tham dự một khóa học ngắn tại đây.

Theo các nguồn tin, kế hoạch bận rộn của ngôi sao 23 tuổi là lý do khiến chuyện tình cảm của hai người tan vỡ. Emma không thể cân bằng giữa chuyện yêu đương với việc học và sự nghiệp phim ảnh. Hiện tại, cô vẫn tập trung vào chương trình học tại Đại học Brown ở Rhode Island, Mỹ. Tại đây, Emma nghiên cứu chuyên ngành tiếng Anh.

Emma và thiếu gia người Mỹ từng yêu nhau say đắm.

Một nguồn tin chia sẻ: "Emma nhận được nhiều lời mời đóng phim của các đạo diễn Hollywood nhưng cô chỉ muốn dành hết tâm sức cho việc học. Nữ diễn viên đã bỏ lỡ một vài cơ hội. Cô ấy đơn giản là không thể làm nhiều thứ cùng một lúc. Emma đã có những lựa chọn khó khăn nhưng cô tin rằng mình đang đi đúng hướng".

Vài năm trước, Emma cũng từng chia sẻ cô luôn gặp lận đận trong đường tình duyên vì các chàng trai không thích yêu người nổi tiếng như cô.

Hình ảnh gây tranh cãi của Will Adamowicz vào năm mới.

Trong khi đó, giữa thông tin chia tay, bạn trai cũ của Emma vướng nghi án sử dụng ma túy. Trong một bức ảnh đăng trên Facebook của người bạn, Will Adamowicz đang ngồi bên một chiếc bàn có một xấp tiền và những viên bột màu trắng. Khi bị nghi ngờ sử dụng ma túy, Will giải thích: “Bức ảnh không như các bạn nghĩ. Chúng không phải là ma túy mà chỉ là những viên giấy mà thôi. Tôi không dùng chất gây nghiện". Tuy nhiên, Will đã không thể giải thích được bột trắng vương trên bàn là chất gì.

Hoài Vũ