Diễn viên người Mỹ gốc Việt rạng rỡ trên thảm đỏ LHP Venice

Hồng Châu dự buổi giới thiệu tác phẩm mới 'Downsizing' cùng các ngôi sao tên tuổi Kristen Wiig, Matt Damon, Christophe Waltz.

Ngày 30/8, Liên hoan phim Venice lần thứ 74 khai mạc tại thành phố Venice, Italy với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và đoàn phim nổi tiếng. Downsizing là một trong những tác phẩm được chiếu mở màn tại sự kiện, vì thế, đoàn phim đã xuất hiện trên thảm đỏ từ sớm để gặp gỡ báo chí. Theo tiết lộ của đạo diễn Alexander Payne, Downsizing kết hợp đầy đủ các yếu tố hài hước, trinh thám, khoa học viễn tưởng... thông qua câu chuyện về một người đàn ông (Matt Damon đóng) cố gắng thoát khỏi các vấn đề rắc rối của cuộc đời mình bằng cách... thu nhỏ lại.

Hồng Châu - nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt - là một trong những diễn viên chính của phim. Cô vào vai một phụ nữ Việt Nam nhập cư bất hợp pháp sang Mỹ và làm nghề dọn dẹp. Hồng Châu được đánh giá là "vũ khí bí mật" của tác phẩm, khi đem đến những khoảnh khắc diễn xuất ấn tượng. Trước khi tham gia Downsizing (2017), Hồng Châu được biết đến qua một số phim như Inherent Vice (2014), Treme (2010), Big Little Liars, How I Met Your Mother...

Diễn viên Hồng Châu trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice.

Hồng Châu là con gái của một cặp vợ chồng Việt Nam nhập cư, sinh sống tại miền đông New Orleans, Mỹ. Châu từng tốt nghiệp tại đại học Boston và bắt đầu tham gia đóng phim từ năm 2006. Nữ diễn viên tiết lộ rằng thời còn đi học, cô đã làm việc suốt ngày tại xưởng phim để có tiền trang trải, và khoản thù lao đầu tiên mà cô nhận được chính là khi tham gia chương trình truyền hình của một hãng phim châu Á. Hiện tại ngoài đóng phim, Hồng Châu còn viết kịch bản - công việc yêu thích và là niềm mơ ước của cô.

Đời sống riêng tư của Hồng Châu gần như là một điều bí mật với giới truyền thông. Chưa có thông tin gì về việc hẹn hò hay cưới xin của cô được tiết lộ.