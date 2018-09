Demi Lovato sẽ tới thẳng trại cai nghiện sau khi hồi phục từ vụ sốc thuốc

Nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi sống sót sau tai nạn này và quyết tâm tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.

Demi Lovato hiện vẫn được điều trị tại bệnh viện tại Los Angeles dù đã tỉnh lại và sức khỏe ổn định. Nguồn tin chia sẻ trên E!News, Demi đã lên kế hoạch tới thẳng một trung tâm cai nghiện ngay khi xuất viện. Cô cũng đã hủy mọi kế hoạch biểu diễn trong tuần này.

Demi Lovato từng bị chụp ảnh say xỉn khi rời câu lạc bộ đêm một tuần trước.

RadarOnline cũng tiết lộ, giọng ca Let It Go đã chọn một trại cai nghiện ở xa Los Angeles để tránh gây sự chú ý. Năm 2010, Demi từng đi điều trị tại Trung tâm phục hồi chức năng Timberline Knolls ở tiểu bang Illinois.

Gia đình và bạn bè luôn ở bên Demi Lovato sau tai nạn sốc thuốc. Hôm 25/7, bạn trai cũ là Wilmer Valderrama cũng tới bệnh viện thăm cô. Nam diễn viên đến và rời đi một mình, gương mặt trông đầy âu sầu, lo lắng. Wilmer đã rất sốc khi nghe tin Demi phải đi cấp cứu vì dùng ma túy quá liều.

Wilmer Valderrama đến viện thăm Demi Lovato hôm thứ 4.

Theo các nguồn tin, thời gian gần đây Demi tiệc tùng liên miên. Cô từng bị chụp ảnh rời câu lạc bộ đêm lúc 2h sáng hôm 15/7 với gương mặt phờ phạc, bước chân loạng choạng. Vào buổi tối trước khi bị bất tỉnh, Demi cũng đi uống rượu ở quán bar mừng sinh nhật của một vũ công tới tận khuya. Sau đó, cả hội kéo về biệt thự của nữ ca sĩ để tiệc tùng tiếp.

