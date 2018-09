Con trai của Johnny Depp bị bệnh nặng

Nữ diễn viên Vanessa Paradis hủy kế hoạch tham dự lễ ra mắt phim mới tại Pháp để ở bên chăm sóc con trai 16 tuổi.

Đạo diễn Yann Gonzalez chia sẻ thông tin với báo giới tại buổi công chiếu phim A Knife in the Heart hôm 26/6: "Thật không may mắn, Vanessa Paradis đã không thể tham gia với chúng ta tối nay. Cô ấy vắng mặt vì vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của con trai".

Vanessa Paradis trông khá vội vã trên đường phố Paris hôm 25/6 - một ngày trước khi cáo lỗi không thể đến dự lễ ra mắt phim mới vì con trai (ảnh phải) bị bệnh nặng.

Jack Depp, 16 tuổi, là con trai út của Johnny Depp và người mẫu kiêm diễn viên Vanessa Paradis. Sau khi bố mẹ chia tay, Jack sống cùng mẹ tại Pháp. Cậu rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng và tính cách khép kín khác hẳn cô chị cá tính là người mẫu 19 tuổi Lily-Rose Depp.

Đại diện của Johnny Depp và bạn gái cũ đều không tiết lộ bệnh tình của con trai. Johnny Depp đang đi lưu diễn vòng quanh châu Âu cùng ban nhạc The Hollywood Vampires. Nam diễn viên được trông thấy rời khỏi Munich, Đức vào tối thứ tư 27/6.

Johnny Depp rời concert ở Munich ngày 27/6.

Trước đây, con gái của Johnny và Vanessa cũng từng một lần mắc bệnh nguy kịch vào năm 2007. Cô bé bị suy thận nặng và phải giành giật sự sống. "Họ đã nói với chúng tôi rằng thận của con bé bị suy yếu và phải rất may mắn mới có thể sống sót", Johnny kể lại trong cuộc phỏng vấn năm 2015, "Suốt 9 ngày chúng tôi ngồi bên giường của con bé, từ chối rời đi cho đến khi Lily bắt đầu vượt qua tình trạng nguy kịch. Chúng tôi bỏ tất cả những công việc khác. 3 tuần sau cô bé mới được về nhà".

Để cảm ơn các bác sĩ và y tá tại viện nhi Great Ormond Street ở London đã cứu sống con gái, suốt những năm qua, Johnny Depp thường xuyên tới làm từ thiện, hóa trang như cướp biển Caribbe để thăm hỏi và đọc truyện cho các bệnh nhi.