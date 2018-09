Con gái Michael Jackson phủ nhận tin đồn đi cai nghiện

Paris Jackson trấn an các fan rằng cô đang sống khỏe mạnh chứ không hề nghiện ngập.

Sau khi ca sĩ Demi Lovato sốc thuốc phải đi cấp cứu, rất nhiều tin đồn phát tán rằng Paris Jackson cũng đã lên kế hoạch vào trại cai nghiện để không đi theo vết xe đổ của giọng ca Let It Go. Nguyên nhân là vì con gái ông hoàng nhạc pop từng đăng video hút cần sa trên mạng và cô cũng bị chụp ảnh phì phèo thuốc trong khi đi lang thang ở Paris.

Con gái Michael Jackson gây lo ngại khi đăng video hút cần sa Paris Jackson từng gây lo ngại khi đăng video hút cần sa

Tuy nhiên, Paris Jackson đã phủ nhận tin đồn. Cô viết trên Instagram Story hôm 1/8: "Tôi không phải tới trung tâm y tế nào cả. Một ai đó suýt chết khiến tôi biết rằng phải sống thật khỏe mạnh. Tôi cũng có những người bạn đã sốc thuốc và đột tử. Điều đó là quá đủ với tôi".

Paris Jackson trên phố Los Angeles hôm 1/8.

Người mẫu kiêm diễn viên 20 tuổi cũng đăng một video giải thích: "Nhắn đến những người bạn đã gửi những tin nhắn ngọt ngào để tôi biết rằng các bạn luôn bên tôi trong những lúc khó khăn: Tôi sẽ không phải quay lại trung tâm phục hồi chức năng hay bệnh viện đâu. Đó chỉ là những tin đồn rác rưởi trên mạng. Xin đừng tin những điều đó".

Hè năm 2013, Paris Jackson từng phải vào trung tâm phục hồi chức năng để điều trị tâm lý sau khi cứa cổ tay tự tử. Sau đó, Paris trở về khỏe mạnh và sống lạc quan hơn. Cô bắt đầu theo đuổi công việc người mẫu vào năm 2016 và cũng góp mặt trong một vài bộ phim với các vai diễn nhỏ.