Chồng Kim Kardashian hay kiếm cớ cãi cọ vì sợ bị bỏ rơi

Người đẹp 3 con và rapper Kanye West có lần cãi vã chỉ vì cái băng dính dán vết thương hay chuyện đăng ảnh lên Instagram.

Trong show truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians phát sóng hôm 30/9, Kim Kardashian phàn nàn với cô em gái Khloe Kardashian về những tính xấu gần đây của chồng. Kim kể, rapper Kanye West hay "làm nũng" và thích gây sự chú ý vì vợ chỉ quan tâm đến 3 đứa con.

Kim tiết lộ về tính trẻ con của ông xã trong tập phim hôm chủ nhật.

"Bọn chị đã có một cuộc cãi vã chỉ vì anh ấy không hài lòng về cái băng dính dán vết thương", Kim chia sẻ với em gái. "Đó là một cái băng Band-Aid và chị lấy để dán cho anh ấy, nhưng anh ấy không thích màu của nó. Bởi vậy chị đã lên phòng của bé North và bảo anh ấy chọn một cái Jesus Band-Aids (băng in hình Chúa). Và Kanye la lên: 'Anh đã cung cúc đi khắp thế giới để chọn quần áo cho em và giờ em để anh dán một cái băng Jesus Band-Aids!'. Anh ấy muốn chị kiếm một cái băng dính màu nude".

Kim cũng bực mình với chồng vì bất đồng chuyện đăng ảnh lên Insgagram. Cô tiết lộ: "Anh ấy muốn chị đăng cả 6 bức ảnh polaroid từ buổi chụp đó - những bức ảnh khỏa thân - nhưng chị chỉ đăng một bức trên bãi biển. Anh ấy muốn đăng tất cả ảnh ở nhà nghỉ và thế là xảy ra một trận cãi nhau chả đâu vào đâu. Chị bảo: 'Em chỉ thích một bức trên bãi biển thôi' nhưng anh ấy nói: 'Không, em phải xóa ảnh đó và đăng ảnh ở nhà nghỉ'. Chị khăng khăng: 'Đó là Instagram của em, anh không cần phải bảo em đăng cái gì, không ai có quyền yêu cầu em đăng thứ em không muốn".

Vợ chồng Kim đi nghỉ hồi mùa hè.

Kim cho rằng lý do chồng hay hoạnh họe, kiếm cớ cãi nhau là vì không được vợ quan tâm đầy đủ. "Chị nghĩ có rất nhiều ông chồng cảm thấy bị bỏ rơi khi vợ bận chăm con mọn và dành tất cả sự chú ý vào con cái", bà mẹ ba con giãi bày với em gái. Để làm hòa với chồng, Kim đã tặng Kanye món quà Valentine là một hộp hình trái tim "đựng đầy những băng dán yêu thích của anh ấy".

Kim đưa hai con North và Saint đi ăn nhà hàng.

Kim cũng giải thích về sự bận bịu của cô khi phải phân bổ thời gian cho những đứa con nhỏ: "Có 3 đứa con, thú thực là rất điên đảo. Chị nhớ là khi sinh Saint (con thứ ha), chị đã cố gắng dành mọi thứ cho North (con đầu lòng) để chắc chắn rằng con bé cảm thấy vẫn là người đặc biệt. Và giờ khi Chicago chào đời, chị phải cố gắng khó khăn hơn nữa để North và Saint cảm thấy có đủ thời gian với mẹ, được yêu thương và không ai có thể thay thế được chúng".