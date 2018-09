Cựu vũ công Kevin Federline đánh dấu tuổi 40 với bữa tiệc tưng bừng tại câu lạc bộ đêm giành cho các quý ông mang tên Crazy Horse III ở Las Vegas tối 24/3. Kevin được chào đón bởi các vũ nữ thoát y nóng bỏng ngay tại cửa câu lạc bộ. Sau đó, anh và 15 người bạn vào phòng VIP để tiệc tùng, vui chơi.

Kevin chơi DJ và chụp ảnh với các vũ công bốc lửa

Chồng cũ Britney Spears đón sinh nhật bên các vũ công thoát y

Kevin được câu lạc bộ tặng chiếc bánh sinh nhật độc nhất vô nhị là một khay đầy những xấp tiền in hình mặt anh. Trong khi xem vũ công thoát y biểu diễn, chồng cũ Britney dùng súng "bắn cơn mưa tiền" lên sân khấu. Đến quá nửa đêm, sau khi thưởng thức đồ ăn nước uống xong, Kevin chơi DJ những bài hát yêu thích như 7/11 của Beyonce, My Neck My Back của Khia hay God's Plan của Drake. Tuyệt nhiên không có bài nào trong danh sách nhạc là của Britney Spears.