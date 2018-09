Charlize Theron cố quên đi cái đêm bố bị mẹ bắn chết vì nghiện rượu

Người bố thường xuyên say xỉn và bạo hành đã khiến nữ diễn viên sống trong nỗi sợ hãi suốt thời thơ ấu.

Nữ diễn viên Charlize Theron.

Trong cuộc phỏng vấn với Howard Stern hôm 21/7, Charlize Theron mở lòng kể về tuổi thơ sóng gió bên người bố nghiện rượu và nỗi ám ảnh sau khi chứng kiến mẹ bắn bố để tự vệ. Khi ấy, Charlize 15 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trong đêm: Mẹ cô cầm súng bắn người chồng say xỉn đang cố lao vào tấn công vợ và con gái.

Charlize đã cố quên đi sự việc đêm hôm ấy nhưng rất khó khăn, cho đến khi cô đi trị liệu tâm lý: "Tôi giả vờ như nó không hề xảy ra. Tôi không kể với bất kỳ ai và cũng không muốn nói với ai cả. Khi có ai hỏi, tôi đều bảo bố chết vì tai nạn xe hơi. Ai muốn kể một câu chuyện như thế chứ?".

Nữ diễn viên gốc Nam Phi không muốn nhìn thấy phản ứng của mọi người trước sự việc khủng khiếp này: "Họ cũng sẽ không biết phải phản ứng ra sao. Tôi không muốn cảm thấy như mình là một nạn nhân. Tôi đã phải vật lộn với điều đó suốt nhiều năm cho đến khi đi trị liệu".

Tuy nhiên, quá trình đến với việc trị liệu tâm lý không dễ dàng và Charlize chỉ bắt đầu khi cô gần 30 tuổi. Ngôi sao Mad Max chia sẻ về kết quả trị liệu: "Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt. Tôi đã vượt qua và không còn ám ảnh về chuyện đó (cái chết của cha cô)".

Charlize và mẹ tại lễ trao giải Critics' Choice Movie Award 2012.

Charlize nhớ lại những ngày ác mộng khi sống cùng nhà với người bố đêm ngày chìm trong men say và tính khí thất thường: "Mỗi ngày tôi thức dậy mà không biết điều gì sẽ xảy ra. Bởi mọi thứ đều phụ thuộc vào tâm trạng của bố tôi dù ông say hay không say. Nỗi sợ hãi ấy ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của tôi khi đã trưởng thành".

Nói về mẹ, Charlize bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tính cách mạnh mẽ của bà: "Tôi có một người mẹ đáng kinh ngạc. Bà là nguồn cảm hứng lớn lao trong cuộc sống của tôi. Bà chưa bao giờ cần phải đi trị liệu mà vẫn có thể đương đầu với một điều kinh khủng như thế và giúp con gái vượt qua. Triết lý của bà là: 'Đây là điều khủng khiếp. Con hãy nhận thức rõ điều đó. Nhưng chúng ta phải lựa chọn, hoặc sẽ bơi đi, hoặc bị chìm nghỉm'. Mẹ đã giải quyết như thế đó. Đây cũng là cách mẹ và tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, không chỉ riêng chuyện xảy ra đêm hôm ấy".