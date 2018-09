'Chàng trai đang yêu' Justin Bieber trang hoàng nhà cửa đón Giáng sinh

Nam ca sĩ khoe một loạt video vừa nhảy múa vừa tự tay trang trí cây thông Noel.

Justin say sưa trang trí cây thông Noel.

Justin Bieber dường như đang rất hào hứng chào đón kỳ nghỉ Giáng sinh. Anh chia sẻ với gần 95 triệu fan trên Instagram hình ảnh cây thông rực rỡ trong phòng khách và video treo những quả cầu nhỏ lên cây. Justin cởi trần, vừa trang trí vừa nhảy múa đầy phấn khích.

Ngôi sao 23 tuổi có lý do để yêu đời hơn mọi năm trước bởi anh đang ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu với Selena Gomez. Justin và Selena nối lại tình cảm từ tháng 10, thường xuyên quấn quýt bên nhau. Justin đã dừng tour diễn từ hè năm nay nên anh có rất nhiều thời gian cho cuộc sống riêng tư. Nam ca sĩ cũng đang nỗ lực chứng minh với Selena anh đã là một người bạn trai tốt hơn xưa rất nhiều.

Ngoài thời gian hẹn hò, thư giãn, Justin Bieber vừa bắt tay vào một công việc mới. Anh được trông thấy tới lớp học diễn xuất ở Los Angeles hôm 13/12. Justin cầm trên tay một xấp kịch bản khi tới lớp học của diễn viên Nancy Banks. Hồi tháng 10, Justin Bieber cũng đi ăn tối cùng hai diễn viên Adam Sandler và David Spade. Trước đây, giọng ca Never Say Never từng đóng vai khách mời trong hai bộ phim CSI: Miami và Zoolander 2.