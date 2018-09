Chân dung nam diễn viên đóng thế Chris Hemsworth trong loạt phim 'Thor'

Bobby Holland Hanton phải tập luyện cật lực và ăn 8 bữa mỗi ngày để có thân hình cường tráng như tài tử Australia.

Bobby Holland Hanton (bên phải) đóng thế cho Chris Hemsworth những pha hành động mạo hiểm.

Diễn viên đóng thế 34 tuổi người Anh, Bobby Holland Hanton, đã có duyên làm việc với Chris Hemsworth suốt 6 năm qua. Bobby thế thân cho Chris những cảnh hành động nguy hiểm khi đóng vai thần sấm Thor trong 3 phần phim Thor cũng như loạt phim bom tấn Avengers. Hai người hợp tác nhuần nhuyễn bởi có ngoại hình và tuổi tác tương đồng.

Bobby tiết lộ, hóa thân vào vai diễn Thor là công việc "khó nhằn" nhất trong sự nghiệp đóng thế của anh. Không chỉ vì vai diễn này đòi hỏi sức mạnh mà còn bởi tài tử anh phải thế thân là người có thân hình rất vạm vỡ. "Thor là vai diễn khó nhất mà tôi phải nỗ lực tập luyện để có thể hình phù hợp. Chris là người rất cơ bắp và anh ấy to lớn hơn tôi. Bởi vậy tôi phải tập luyện hai lần mỗi ngày", Bobby chia sẻ.

Bobby ra sức luyện tập để có cơ bắp vạm vỡ như Chris Hemsworth.

Để có được hình tượng Thor dũng mãnh trên màn ảnh, Bobby Holland Hanton và Chris Hemsworth đã tập luyện cật lực kết hợp với chế độ ăn "khác người". Bobby kể, anh và Chris Hemsworth phải ăn 8 bữa mỗi ngày trong suốt quá trình quay phim: "Đó thực sự là một nhiệm vụ của chúng tôi. Chris và tôi cố gắng ăn khoảng 2 tiếng rưỡi một lần. Hàng ngày, cả hai đều rèn luyện thể lực vào buổi sáng sớm và buổi đêm".

Làm việc cùng nhau nhiều năm, Bobby và Chris đã trở thành đôi bạn thân thiết. Nam diễn viên đóng thế tâm sự: "Chúng tôi cùng tuổi, tính cách giống nhau và có rất nhiều sở thích chung. Chris là một người rất trung thành và luôn có một ê-kíp theo anh ấy trong mọi bộ phim. Chris biết tôi rất mê đồng hồ đeo tay nên thường mua tặng tôi".

Bộ đôi ăn liên tục trong ngày để giữ thể hình cường tráng.

Bobby Holland Hanton dấn thân vào nghề nguy hiểm mà không danh tiếng này từ năm 23 tuổi. Những bộ phim hành động Bobby từng tham gia gồm Quantum Of Solace, The Dark Knight, Star Wars, Wonder Woman...

"Tôi đóng bộ phim đầu tiên năm 23 tuổi, thế thân cho Daniel Craig vai James Bond. Lần đầu được trước camera, tôi đã phải nhảy từ ban công xuống vào lúc 2h sáng tại một khu phố ở Panama. Không có dây cáp bảo hộ, không thiết bị an toàn bên dưới, đó là cú nhảy tự do trong bóng tối. Với tôi, đó thực sự là một màn trình diễn ngoạn mục khó có thể quên", Bobby chia sẻ trên News.co.au.