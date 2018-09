Chân dung 'bạn trai hot boy' của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Tháng 1 năm nay, Mike gây sốt trên mạng xã hội khi đăng ảnh "tìm người hẹn hò". Bác sĩ đã "đấu giá" cuộc hẹn với anh cho một cô gái may mắn. Khi quyên góp ít nhất 10 USD qua đường link @limitlesstomorrow, các cô gái trên khắp thế giới sẽ có cơ hội tới New York, ở khách sạn 4 sao và đi ăn tối cùng Mike. Bác sĩ điển trai sau đó đã dùng toàn bộ số tiền thu được đưa vào quỹ từ thiện The Limitless Tomorrow do anh sáng lập để giúp đỡ các sinh viên nghèo.