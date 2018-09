Cái chết tương đồng của hai huyền thoại rock trong vòng 2 tháng

Chris Cornell và Chester Bennington - hai người bạn thân thiết - cùng chọn cách treo cổ để kết thúc cuộc đời.

Chris Cornell và Chester Bennington lần lượt giã từ cõi đời cách nhau 2 tháng.

Ngày 18/5/2017, những tín đồ nhạc rock trên khắp thế giới bàng hoàng khi nghe tin Chris Cornell tự tử. Thủ lĩnh nhóm Soundgarden đã treo cổ trong phòng khách sạn chỉ 2 tiếng sau khi trở về từ đêm diễn thành công tại Detroit. Các nhà điều tra đã tìm thấy nhiều loại thuốc chống lo âu, trầm cảm trong phòng của Chris Cornell. Rocker ra đi ở tuổi 52, khi vẫn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp.

Hai tháng sau, đúng vào ngày sinh nhật của Chris Cornell (20/7), người bạn thân của rocker quá cố là Chester Bennington cũng treo cổ tự tử. Thi thể của thủ lĩnh nhóm Linkin Park được người giúp việc phát hiện tại phòng ngủ trong căn biệt thự của anh ở Los Angeles. Chester ra đi chỉ sau 2 tiếng single mới nhất của nhóm là Talking To Myself được phát hành.

Nghi vấn Chester Bennington tự tử vì đau buồn trước cái chết của Chris Cornell

Trưởng nhóm Linkin Park từng vật lộn với những cơn nghiện rượu và ma túy trong quá khứ. Nhưng bạn bè của nam ca sĩ cho biết Chester đã từ bỏ chất gây nghiện từ lâu. Nhiều người tin rằng, rocker 41 tuổi tìm đến cái chết giống như Chris Cornell vì không thể vượt qua nỗi đau mất đi người bạn thân thiết nhất.

Chester trong tang lễ của Chris Cornell.

"Đúng là anh ấy từng nghiện rượu và ma túy nhưng mọi người đều tin anh ấy đã từ bỏ chúng. Cuộc sống của Chester dường như đang rất ổn. Đây là một thảm kịch và không từ nào có thể diễn tả nổi" - một người bạn lý giải trên Radaronline - "Chester và Chris từng vô cùng thân thiết. Sau cái chết của Chris, anh ấy chưa bao giờ trở lại như xưa".

Trong tang lễ của Chris Cornell hồi tháng 5, Chester đã nghẹn ngào hát ca khúc Hallelujah của Leonard Cohen để vĩnh biệt người bạn thân. Trước đó, anh đăng tải những tâm tư xúc động chia sẻ nỗi đau trước sự ra đi của Chris Cornell: "Cậu đã truyền cảm hứng cho tôi theo rất nhiều cách mà có thể cậu chưa bao giờ biết. Tài năng của cậu thật thuần khiết và vô song. Giọng hát của cậu tràn đầy niềm vui và nỗi đau, sự giận dữ và thứ tha, tình yêu và cả những nỗi buồn đan xen trong đó. Đó cũng là những điều chất chứa trong lòng chúng ta. Cậu đã giúp tôi hiểu ra điều đó... Tôi không thể hình dung về một thế giới mà không có cậu. Tôi cầu mong cậu sẽ tìm thấy sự bình yên trong thế giới bên kia. Xin gửi tình yêu của tôi đến gia đình và những người bạn của cậu. Cảm ơn cậu vì đã để tôi là một phần trong cuộc sống của cậu".

Chester biểu diễn trong tang lễ Chris Cornell

Cái chết gây sốc tương đồng của hai huyền thoại rock trong vòng 2 tháng

Chester không có tiền sử trầm cảm nặng nề giống như Chris Cornell, nhưng cái chết đột ngột của giọng ca You Know My Name được cho đã khiến thủ lĩnh Linkin Park rơi vào trạng thái cô đơn, tuyệt vọng mà không ai có thể nhìn thấu. Chỉ khi Chester được tìm thấy thắt cổ trong phòng riêng vào đúng ngày sinh nhật của Chris Cornell, gia đình và bạn bè của anh mới thực sự bàng hoàng.

Một tình bạn thân hiếm có trong làng nhạc rock

Chris Cornell và Chester Bennington đã gắn bó bên nhau gần 2 thập kỷ qua. Một người là huyền thoại dòng nhạc grunge, người kia là tài năng của dòng nhạc nu metal nhưng họ rất hợp nhau. Chris Cornell từng biểu diễn mở màn trong show của Linkin Park khi nhóm đi tour tại Australia năm 2007. Hai người cũng có rất nhiều lần biểu diễn chung trên sân khấu, như lần Chris hát bài Crawling với Linkin Park và Chester hát chung ca khúc Hunger Strike với Chris Cornell. Vào sinh nhật lần thứ 44 của Chris (20/7/2008), Chester đã hát bài Happy Birthday tặng người bạn thân của mình trước hàng nghìn khán giả.

Chris Cornell và Chester biểu diễn cùng nhau

Chris Cornell và Chester biểu diễn cùng nhau

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào năm 2008, Chester Bennington từng thổ lộ tình cảm yêu mến đặc biệt dành cho người đàn anh Chris Cornell: "Tôi giống như một fan cuồng của anh ấy. Đó là lý do quan trọng nhất. Tôi thích ngao du với những người bạn cùng niềm đam mê, tôi thích hát trên sân khấu với Chris Cornell...".

Ngoài đời thường, Chester cũng rất thân với Chris Cornell. Thủ lĩnh Linkin Park từng nhận làm cha đỡ đầu cho con trai của Chris. Hai rocker đều có đông con và các bé trạc tuổi nhau.

Chester và con trai Chris Cornell trong lễ rửa tội.

Bên cạnh niềm đam mê rock, sự đồng điệu trong tâm hồn cùng nỗi ám ảnh chung về thời trẻ cô độc đã khiến hai rocker trở thành người bạn tâm giao của nhau. Nếu như Chris Cornell từng chìm sâu trong nỗi trống vắng, cô đơn để rồi tìm đến ma túy giải khuây, Chester Bennington lại chịu đựng nỗi đau đớn, tủi nhục vì bị người bạn lớn tuổi quấy rối tình dục suốt nhiều năm niên thiếu và sự thiếu vắng tình thương khi bố mẹ ly hôn. Chester cũng sa vào rượu và ma túy trước khi được âm nhạc "cứu rỗi" tinh thần. Nhiều năm trước đây, cả hai đều có lần thổ lộ về ý nghĩ tự tử khi phải đấu tranh với những ám ảnh kinh hoàng về quá khứ tăm tối của bản thân.

Vợ Chris Cornell không thể kìm nén nỗi đau xót khi nghe tin Chester Bennington tự vẫn, chỉ hai tháng sau khi chồng cô qua đời. Vicky Cornell gửi lời đồng cảm tới vợ của Chester - cựu người mẫu Talinda Bennington: "Khi chị nghĩ rằng trái tim mình không thể đau đớn hơn... Chị yêu em, T...".

Chester Bennington đã về thế giới bên kia cùng Chris Cornell - thần tượng và cũng là người bạn thân thiết gần 20 năm qua.