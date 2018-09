Các sao tưng bừng đính hôn vào đầu năm mới

Ngày 20/1, nam ca sĩ Ed Sheeran đăng bức ảnh ngọt ngào bên cô bạn gái Cherry Seaborn và tiết lộ tin vui: "Tôi đã đính hôn ngay trước năm mới. Chúng tôi rất hạnh phúc và yêu nhau, lũ mèo của chúng tôi cũng rất vui". Cherry Seaborn là bạn thời đi học của Ed Sheeran. Giọng ca "Shape of You" đã biết Cherry từ khi anh 11 tuổi và thầm yêu trộm nhớ từ lâu. Năm 2013, hai người gặp lại nhau ở New York và bắt đầu hẹn hò.