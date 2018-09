Các sao Hollywood sống tằn tiện dù sở hữu tài sản kếch xù

Nữ diễn viên Sarah Jessica Parker luôn dạy các con cô về lối sống tiết kiệm và giá trị của đồng tiền. Sarah tự may quần áo cho cả nhà, chỉ mua giày dép và rất thích mặc đồ secondhand. Cô từng bán đấu giá đôi giày khi đóng vai cô nàng Carrie Bradshaw trong phim "Sex and the City" để quyên góp tất cả số tiền vào một trường diễn xuất và âm nhạc.