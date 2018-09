Các sao Hollywood có anh chị em sinh đôi

Marissa Ribisi và Giovanni Ribisi đều là hai diễn viên tài năng của Mỹ. Giovanni từng nổi tiếng với các phim "Avatar", "Gone in 60 Seconds", "Friends"... Marissa lại gây ấn tượng trong các phim "Dazed and Confused", "Pleasantville"... Cả hai đều đã kết hôn và có gia đình yên ấm.