Các sao hạng A cũng có lần rớt thê thảm khi đi thử vai

Tài tử Jake Gyllenhaal từng đến thử vai cho phim bom tấn "Chúa tể những chiếc nhẫn" nhưng rồi phải ngậm ngùi ra về. Ngôi sao người Mỹ kể: "Tôi nhớ đã đi casting phim 'The Lord of the Rings' và không ai nói cho tôi biết vai ấy cần có giọng Anh. Đạo diễn Peter Jackson đã thẳng thừng hỏi tôi: 'Cậu không biết rằng cậu phải nói được giọng Anh à?'. Đó thực sự là một trong những buổi casting tệ nhất tôi từng trải qua.