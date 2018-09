Các sao 'Chạng vạng' đổi thay qua năm tháng

Kristen hiện là một sao nữ rất tự tin, phong cách. Sau "Chạng vạng", cô tham gia nhiều dự án điện ảnh khác và đã có hai phim được công chiếu là "On The Road" và "Snow White and the Huntsman". Ngoài ra, Kristen còn là gương mặt đại diện của hãng Chanel và luôn là người đẹp sành điệu, quyến rũ tại các show thời trang quốc tế.