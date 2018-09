Các ngôi sao khổ sở vì nghiện sex

Danh hài Russell Brand - chồng cũ ca sĩ Katy Perry - miêu tả chi tiết về thói nghiện sex của anh trong cuốn tự truyện "My Booky Wook: A Memoir of Sex, Drugs, and Stand-Up". Anh viết: "Tại một thời điểm vào 5 năm trước, tôi từng ngủ với 10 cô gái trong một đêm. Họ là những người tình chóng vánh hoặc những cô nàng mà tôi tình cờ quen biết". Gái mại dâm, gái gọi cao cấp cũng nằm trong danh sách dằng dặc những phụ nữ từng lên giường với Russell Brand. Sau khi hôn nhân với Katy Perry đổ vỡ, Russell nhận ra rằng quá khứ chơi gái của anh mới rồ dại và bệnh hoạn làm sao.