Bà mẹ hai con lắc hông nóng bỏng theo điệu nhạc trong một phút ngẫu hứng tại nhà.

Tối chủ nhật, Britney Spears chia sẻ trên Instagram video cô nhảy sexy ở nhà, nhận được hơn 1,6 triệu lượt người "Like" và hàng nghìn lời khen ngợi của người hâm mộ. Trong bộ đồ siêu ngắn, nữ ca sĩ 34 tuổi nhảy theo bài hit Me Too của Meghan Trainor với những cái lắc hông bốc lửa và quyến rũ. Thậm chí cô còn không ngại tốc quần short mỏng manh, để lộ nội y khi biểu diễn.

Britney nhảy cuồng nhiệt trong video.

Britney chú thích rằng, cô ngẫu hứng ghi lại video này trong lúc tràn đầy hứng khởi và thoải mái khi ở nhà. Khi Britney nhảy, có thể thấy cô hát theo câu "Who's that sexy thing standing over there" và trình diễn hết mình như một vũ công thực thụ.

Britney Spears nhảy sexy dance khiến fan 'phát cuồng' Video Britney nhảy sexy

Thời gian gần đây, Britney đã giảm cân kinh ngạc. Từ khi kết hôn và sinh con đến nay, chưa bao giờ nữ ca sĩ có vóc dáng thon gọn và săn chắc đến vậy. Britney đã luyện tập vũ đạo miệt mài suốt 2 năm qua để biểu diễn tại Las Vegas. Cô cũng kết hợp các bài tập gym và yoga để có cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai từ trong ra ngoài.

Hoài Vũ

>> Xem thêm: Chán ca hát, Britney Spears bất ngờ ra game cho smartphone