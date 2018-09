Brad Pitt lịch lãm trên đường phố London cùng các con

Trong khi cậu cả Maddox và cặp song sinh đang ở London cùng bố, 3 nhóc còn lại là Pax Thiên, Shiloh và Zahara đã theo mẹ về Los Angeles hôm 2/3. Jolie chỉ vừa quay xong bộ phim "First They Killed My Father" ở Campuchia và cùng các con hào hứng trở về Mỹ. Tuy nhiên, theo nguồn tin tiết lộ trên tờ Mirror, cả nhà nữ diễn viên sẽ sang London định cư vài tháng cho đến khi Brad Pitt hoàn thành phim mới.