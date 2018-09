Bồ mới của Selena Gomez chế nhạo kỹ năng sex của Justin Bieber

Ca sĩ The Weeknd bắt đầu phản pháo trước những lời nhạo báng công khai của giọng ca 'Baby'.

Sau khi Justin Bieber giễu cợt nhạc của The Weeknd và nói rằng nó "dở tệ", The Weeknd đã có cơ hội trả đũa bạn trai cũ của Selene Gomez trong ca khúc mới. The Weeknd vừa tung ra bài hát mới mang tên Some Way trong đó có câu: "Tôi nghĩ cô gái của anh đã yêu tôi. Cô ấy nói khả năng ân ái của tôi và trò chơi lưỡi là một phương thuốc".

The Weeknd đả kích lại Justin Bieber sau nhiều lần bị giọng ca "Baby" giễu cợt công khai.

Nhiều fan cho rằng những ca từ này nhắm thẳng vào Justin Bieber và xoáy vào vấn đề nhạy cảm mà có lẽ ngôi sao nhạc pop sẽ rất cay cú. Bởi từ trước tới nay, Bieber vẫn luôn tự hào về khả năng giường chiếu của mình.

Hiện Justin Bieber vẫn chưa phản hồi về bài hát mới của The Weeknd. Còn Selena Gomez hoàn toàn giữ im lặng trong "cuộc chiến" giữa Justin với The Weeknd. Những ngày qua, cô vẫn say đắm bên The Weeknd, tận hưởng những buổi hẹn hò lãng mạn và tiệc tùng bên nhau.

Selena và The Weeknd ôm hôn đắm đuối trên du thuyền hôm 11/2.

Một người bạn tiết lộ trên E!News, The Weeknd thổ lộ rằng anh rất hạnh phúc và tự hào khi có Selena ở bên. Nam ca sĩ 26 tuổi cũng bật mí anh và Selena có sự kết nối tuyệt vời cả về tâm hồn và thể xác.

Hoài Vũ