Bồ cũ kể về những đêm 'ác mộng' với ông chủ Playboy

Cựu người mẫu Kendra Wilkinson tiết lộ, cô đã phải uống rượu và hút cần sa trước mỗi lần ân ái với Hugh Hefner.

Kendra Wilkinson là bạn gái của Hugh Hefner từ năm 2004 đến 2008.

Trong chương trình truyền hình mang tên I’m a Celebrity, Get Me Out of Here!, Kendra Wilkinson miêu tả lại những đêm kinh hoàng khi lên giường với ông chủ tạp chí sex Playboy vào năm 2004. Thời điểm đó, Kendra chỉ mới 18 tuổi trong khi ông Hugh Hefner đã 78 tuổi.

"Tôi đã thường xuyên say xỉn để 'hành sự' trong những đêm đó. Tôi không muốn quan tâm đến những gì xảy ra ngày hôm sau. Tôi đã phải nốc rượu hoặc hút cần sa để sống sót hàng đêm". Kendra cho biết, chuyện mây mưa với ông trùm Playboy không gì hơn ngoài nghĩa vụ: "Sau khoảng 1 phút, tôi đẩy ông ấy ra và mọi thứ xong xuôi. Nó giống như một công việc. Bấm giờ bắt đầu và kết thúc. Tôi không hề thích thú quan hệ".

Kendra nức nở chia sẻ về hồi ức buồn với ông chủ Playboy.

Kendra lý giải rằng, thời đó cô đã quá ngây thơ không hiểu sự đời nên mới vội vã nhận lời làm bạn gái của Hugh Hefner và chuyển đến sống trong biệt thự Playboy: "Tôi chỉ muốn tiệc tùng, vui thú. Hefner hỏi tôi có muốn làm bạn gái của ông ấy và đến sống ở biệt thự không. Tôi thậm chí không biết rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng quỷ tha ma bắt, tôi đã ở đó! Tôi sống trong một căn phòng nhỏ... và rồi đã phải cầu nguyện rất nhiều để được biến khỏi đó".

Người đẹp không biết rằng sex với ông chủ là một điều kiện tiên quyết để sống trong biệt thự nguy nga này: "Tôi đã chuyển đến mà không biết phải quan hệ tình dục. Tôi chỉ vừa tốt nghiệp trung học và không hiểu gì về Playboy cả".

Cho đến năm 2008, khi Kendra có bạn trai mới là cầu thủ bóng bầu dục Hank Baskett, cô mới cắt đứt mối quan hệ với ông Hugh Hefner. Không lâu sau, cựu người mẫu Playboy kết hôn với Hank và hai người đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Kendra bên chồng và con trai.

Hugh Hefner sau đó lại có bồ trẻ khác là người mẫu Crystal Harris, kém 60 tuổi. Họ kết hôn vào đầu năm 2013 sau 2 năm hẹn hò. Crystal từng một lần hủy hôn vào năm 2011 và "tố" rằng, ông chủ Playboy đã "bất lực" trong chuyện chăn gối. Tuy nhiên sau đó Crystal lại hối hận, lên tiếng xin lỗi và quay về với tình già.

Hugh và cô vợ trẻ hiện tại.

Trong khi đó, Hugh rất tự hào về lịch sử tình trường và khả năng "đàn ông" của mình. Trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, ông tiết lộ từng ngủ với vô số người đẹp đến mức không thể nhớ nổi bao nhiêu: "Tôi có thể nhớ bao nhiêu người ư? Hơn một nghìn người đẹp, tôi chắc chắn thế", Hugh chia sẻ trên tạp chí Esquire.

Hoài Vũ