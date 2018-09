Cặp 'công chúa' và 'hoàng tử' nhạc đồng quê khiến người hâm mộ bất ngờ khi tuyên bố đường ai nấy đi.

Trang TMZ mới đây đưa tin, vợ chồng ca sĩ Blake Shelton và Miranda Lambert đã quyết định chia tay sau 4 năm chung sống. Trước đó hai tuần giám khảo The Voice Mỹ và vợ đã bí mật dàn xếp mọi thủ tục ly hôn và chỉ đến ngày hôm qua đại diện của cặp sao mới lên tiếng chính thức. Thay mặt hai ca sĩ, người này chia sẻ với báo chí: "Đây không phải là tương lai mà chúng tôi đã hình dung khi gắn bó với nhau. Dù rất khó khăn nhưng chúng tôi đã quyết định chia tay để đi trên con đường riêng của mỗi người. Chúng tôi là những con người thực, với cuộc sống thực, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều có thực. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ thấu hiểu và tôn trọng vấn đề riêng tư của gia đình”.

Blake Shelton và Miranda Lambert ly dị sau 4 năm chung sống.

Nam ca sĩ 39 tuổi và giọng ca The House That Built Me 31 tuổi kết hôn năm 2011 sau 4 năm hẹn hò. Ngay sau đám cưới, Miranda còn chia sẻ niềm hạnh phúc hân hoan với tờ Us: "Tôi đã kết hôn với người bạn tốt nhất của mình và mong chờ một cuộc sống mới tràn ngập tiếng cười". Trước khi đến với Miranda, Blake Shelton từng trải qua cuộc hôn nhân với Kaynette Williams từ năm 2003 đến 2006.

Theo các nguồn tin, sau khi ly hôn, Miranda sẽ được giữ lại căn biệt thự chung của hai người ở Nashville còn Blake sẽ chuyển tới ngôi nhà ở Oklahoma. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến việc cặp đôi đứt gánh đang là một dấu hỏi lớn. Trước giờ cả hai vẫn luôn dành những lời có cánh cho nhau nhưng Shelton và Lambert đều từng thừa nhận lịch làm việc riêng dày đặc khiến họ thiếu thời gian dành cho nhau. Lần cuối cặp đôi được trông thấy bên nhau là tại thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc đồng quê diễn ra tại Arlington, Texas hôm 19/4. Cả hai còn trình diễn chung trên sân khấu âm nhạc vào ngày 3/7 vừa qua.

Trần Quỳnh