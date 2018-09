Bí mật thú vị về 'trai ngoan' vừa lọt vào lưới tình của Taylor Swift

Tài tử 9X Joe Alwyn không chỉ điển trai, quyến rũ mà còn là một ngôi sao trẻ tài năng và học hành chăm chỉ.

Gặp Joe Alwyn - chàng trai mới của người đẹp đa tình Taylor Swift.

1. Sống cùng bố mẹ: 26 tuổi, Joe Alwyn vẫn đang ở cùng phụ huynh tại ngôi nhà nằm ở Bắc London. Mẹ anh là một nhà trị liệu tâm lý và bố anh là một nhà làm phim tài liệu.

2. Theo học nhiều trường lớp trước khi bước vào showbiz: Nam diễn viên sinh năm 1991 từng học tại National Youth Theatre ở London trước khi đăng ký vào Đại học Bristol và trường London's Royal Central School of Speech and Drama.

3. Được đạo diễn Lý An hết lời khen ngợi: Joe bắt đầu nổi tiếng từ khi tham gia bộ phim Billy Lynn's Long Halftime Walk năm 2016 của đạo diễn Lý An. Anh vào vai một chuyên gia quân đội tuổi teen, đóng cùng các ngôi sao Hollywood như Steve Martin, Kristen Stewart và Vin Diesel.

Joe và Kristen Stewart trong phim "Billy Lynn's Long Halftime Walk".

Đạo diễn đoạt giải Oscar tiết lộ: "Từ lúc Joe đọc lời thoại đầu tiên, quay nửa cảnh đầu tiên, không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là một tài năng hàng đầu. Tôi từng lo lắng: Liệu cậu ta có quá đẹp trai không? Nhưng rồi gương mặt cậu ấy thực sự cuốn hút và không còn gì để tôi lăn tăn cả".

Vẻ điển trai quyến rũ của Joe Alwyn

Hai tháng sau khi bộ phim ra mắt, Joe Alwyn trúng vai chính thứ hai trong bộ phim The Sense of an Ending được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Julian Barnes.

Joe Alwyn có thể vẫn còn là cái tên xa lạ đối với nhiều người, nhưng trang The Hollywood Reporter nhận định rằng chàng trai này sẽ là "Tài năng lớn tiếp theo của Hollywood".

4. Lần đầu tới Mỹ khi đi casting năm 2015: Joe chưa một lần đặt chân tới Hollywood cho đến khi anh được đạo diễn Lý An mời đến thử vai. Joe kể về hành trình vượt Đại Tây Dương đầu tiên của mình trên tờ Evening Standard: "Khi ấy tôi chưa bao giờ đến Mỹ và được dặn rằng phải về nhà luôn vào ngày hôm sau. Bởi vậy tôi chỉ mang theo một ba lô nhỏ xíu đựng hai chiếc quần lót và một cái áo phông".

Joe không ngờ rằng anh nhanh chóng "lọt vào mắt xanh" của đạo diễn Lý An. Vì vậy, Joe không về nhà luôn mà bay tới Atlanta để quay thử. Khi Joe vừa trở về London, anh vui mừng nhận được điện thoại báo tin trúng vai từ công ty quản lý của mình.

Chuyến sang Mỹ đầu tiên đã làm thay đổi cuộc đời Joe Alwyn.

6. Trở thành người nổi tiếng nhưng không hề kiêu căng: Giảng viên cũ của Joe là thày Nick Moseley chia sẻ trên tờ Indiewire: "Cậu ấy là một người thực sự khiêm tốn cả khi ở trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực. Tôi đã trò chuyện với Joe gần đây và thấy rằng, trải nghiệm đóng phim Hollywood đã không hề thay đổi cậu ấy. Joe vẫn là người như cậu vốn có".

7. Từng làm mẫu ảnh cùng bạn thân của Taylor Swift: Joe Alwyn đã có buổi chụp hình ấn tượng với người mẫu Gigi Hadid cho tạp chí Vogue tháng 9/2016. Gigi lại là cô bạn cực thân với Taylor.

Joe chụp hình cùng Gigi Hadid (bên phải) và Imaan Hammam cho tạp chí Vogue.

8. Những thói quen giản dị: Joe tiết lộ trên tờ Vanity Fair, anh vẫn thường sử dụng xe buýt ở London, thích ăn món cà ri cổ điển Ấn Độ và hát karaoke những ca khúc của rapper Eminem.

9. Joe trùng tên với người yêu cũ của Taylor: Nếu như bạn chưa quên, giọng ca Shake It off từng hẹn hò với chàng ca sĩ Joe Jonas.

Và Joe Alwyn cũng không phải là anh chàng duy nhất của Taylor sống cùng bố mẹ. Năm 2012, bạn trai của nữ ca sĩ là Conor Kennedy mới chỉ 18 tuổi, vẫn đang là nam sinh trung học và được gia tộc Kennedy rất cưng chiều.

Chuyện tình mới của Taylor Swift và Joe Alwyn

