Bella Hadid khó chịu khi bồ cũ hẹn hò Selena Gomez

Người mẫu 20 tuổi đã ngừng 'follow' Selena trên Instagram sau một thời gian dài là bạn.

Bella ngừng kết bạn với Selena vì anh chàng The Weeknd.

Ngay khi loạt ảnh Selena Gomez và nam ca sĩ The Weeknd hôn nhau say đắm được đăng tải trên tờ TMZ vào sáng ngày 11/1, người mẫu Bella Hadid đã nhấn nút ngừng theo dõi Selena trên Instagram. Bella vốn là bạn gái của The Weeknd khoảng một năm nhưng chia tay cách đây hai tháng.

The Weeknd chia tay Bella vào tháng 11/2016 và lộ ảnh hẹn hò Selena Gomez vào đầu tuần này.

Dù không còn mối quan hệ với nam ca sĩ 26 tuổi nhưng dường như Bella Hadid không vui khi thấy bạn trai cũ sớm công khai tình cảm với cô gái khác. Người con gái ấy lại chính là Selena Gomez - một người bạn của Bella. Hai người đẹp này tuy không thân thiết nhưng từng chơi với nhau và có một số ảnh chụp chung đăng trên Instagram. Theo "điều tra" của trang Hollywood Life, Bella đã "Like" rất nhiều ảnh của Selena, trong đó có ảnh và status Selena tái xuất showbiz sau 3 tháng "ở ẩn" dưỡng bệnh.

Selena hiện vẫn follow Bella Hadid. Nữ ca sĩ 24 tuổi chưa hề tiết lộ điều gì về chuyện tình cảm với The Weeknd. Một nguồn tin tiết lộ trên E!News, Selena rất thoải mái công khai mối quan hệ dù hai người mới bắt đầu hẹn hò. Cặp sao được cho là nảy nở tình yêu vào đầu năm nay sau một thời gian dài quen biết.

Selena và The Weeknd từng biểu diễn cùng trong show Victoria's Secret năm 2015.