Bạn thân không thể đi lại suốt 2 tháng sau ca hiến thận cho Selena Gomez

Francia Raisa chia sẻ sự khó khăn khi chứng kiến bạn mình nhanh chóng hồi phục còn bản thân lại gặp hạn chế trong việc vận động.

Theo Cosmopolitan, Francia Raisa từng trải qua khoảng thời gian khó khăn sau ca hiến thận cho cô bạn thân Selena Gomez vào mùa hè 2017.

Selena và Francia năm chặt tay nhau trên giường bệnh.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Harry Connick Jr., nữ diễn viên trải lòng về giai đoạn chứng kiến Selena hồi phục gần như tức khắc còn bản thân lại mất cả tháng trời: "Thật chẳng dễ dàng gì khi đưa ra quyết định cho đi một bộ phận trong cơ thể". Phẫu thuật nội soi còn để lại 4 vết sẹo trên người Francia và khiến cô gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

"Thật xấu hổ khi phải nói rằng khoảng thời gian đó tôi không thể tự tắm rửa cho bản thân. Tôi vốn là người rất năng động nhưng bác sĩ thông báo tôi không thể di chuyển trong khoảng 2 tháng. Tôi chỉ có thể đi bộ nhẹ nhàng. Tôi còn nuôi một chú chó nên mọi chuyện thực sự không dễ dàng gì", Francia kể lại.

Sau khi hồi phục, nữ diễn viên 29 tuổi đã đăng tải đoạn video cô trở lại phòng gym tập luyện kèm theo chia sẻ: "Thật tuyệt khi trở lại với nhịp sống trước đây".

Hồi tháng 9/2017, Selena Gomez khiến người hâm mộ sốc khi công bố người bạn thân Francia Raisa đã hiến thận cho cô. Nguyên nhân là để chữa suy thận do biến chứng từ bệnh Lupus ban đỏ cho giọng ca Come & Get It.

Thảo Nhi