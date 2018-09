Bạn gái Jaden Smith từng bị bắt vì trộm cắp

Đầu năm nay, cô người yêu xinh đẹp của ngôi sao 'Karate Kid' đã trộm túi xách hàng hiệu gần 16.000 USD.

Jaden Smith và Sarah Snyder tình tứ tại Tuần lễ thời trang New York hôm thứ 3.

Trong khi ngôi sao Hollywood tuổi teen Jaden Smith đang đắm đuối trong tình yêu mới, quá khứ không hay của bạn gái anh vừa bị phơi bày. Một bức ảnh tù của cô bạn Sarah Snyder lan truyền trên mạng với gương mặt và mái tóc không khác mấy so với hiện tại.

Bức ảnh tù của Sarah.

Phòng cảnh sát Bedford ở New York xác nhận với tờ Page Six, Sarah bị bắt giữ vào ngày 15/6 với tội danh trộm cắp mức độ 3. Cô bị cáo buộc lấy cắp chiếc túi Hermès 15.995 USD (360 triệu đồng) tại cửa hàng ở Katonah, New York vào tháng 2 năm nay. Cảnh sát đã mất 4 tháng điều tra trước khi tới nhà còng tay Sarah đưa về đồn. Cô hoàn toàn hợp tác với cảnh sát trong suốt quá trình bắt giữ và thẩm vấn. Vụ án trộm cắp của Sarah vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Sarah hẹn hò nam diễn viên 17 tuổi Jaden Smith từ hè năm nay. Hôm 15/9, cô được Jaden đưa tới xem show diễn thời trang tại New York cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sarah lập tức gây chú ý vì ngoại hình xinh đẹp, dễ thương và màn khóa môi đắm đuối với Jaden trong lúc đang xem show diễn.

Hoài Vũ