Bác sĩ riêng tiết lộ, Michael Jackson từng muốn cưới Emma Watson

Ông hoàng nhạc pop được cho là đã phải lòng cô phù thủy nhỏ của 'Harry Potter'.

Bác sĩ Conrad Murray - người từng điều trị cho Michael Jackson 3 năm trước khi nam ca sĩ qua đời năm 2009 - đã có những tiết lộ gây sốc trong cuốn tiểu sử This Is It sắp phát hành. Conrad kể về nỗi khao khát của Michael được cưới một trong hai cô bé mà anh đã thầm yêu trộm nhớ từ rất lâu: cô con gái đỡ đầu Harriet và diễn viên nhí Emma Watson.

Harriet là con gái của nam diễn viên người Anh, Mark Lester. Ông vua nhạc pop và Mark Lester vốn là bạn bè thân thiết nên Michael đã nhận là cha đỡ đầu của Harriet. Cuốn tiểu sử viết: "Michael phải lòng Harriet khi cô bé chỉ mới 5 tuổi. Sau đó, khi Harriet 12 tuổi, Michael càng khao khát được gắn bó với cô bé hơn".

Michael và cô bé Harriet Lester.

Trong suốt một chương của cuốn sách, bác sĩ Murray kể rằng, Michael Jackson đã thổ lộ với ông tình cảm dành cho Harriet ra sao và muốn bác sĩ cùng đến Anh để gặp bố của cô bé. "Tôi đã lo ngại rằng Harriet còn quá nhỏ để kết hôn. Khi tôi hỏi Michael cô bé bao nhiêu tuổi, anh ấy nói không rõ lắm nhưng có thể khoảng 12 tuổi. Tôi đã bảo anh ấy rằng ở nước Cộng hòa Trinidad và Tobago, tôi có biết một số cuộc hôn nhân được sắp đặt trước, đặt biệt trong tín ngưỡng Hindu, nhưng tôi không nghĩ họ cho phép kết hôn ở tuổi đó. Tôi cũng nói với Michael, kết hôn với trẻ vị thành niên là bất hợp pháp và tại Mỹ hoặc Anh, điều này còn được coi là tội hiếp dâm. Michael tiết lộ rằng anh đã lên kế hoạch tìm luật sư để xin tư vấn về luật hôn nhân và các hậu quả nếu kết hôn với trẻ vị thành niên", bác sĩ kể.

Harriet và bố - nam diễn viên Mark Lester. Mark rất thân với Michael và từng có tin đồn anh chính là người "hiến tinh trùng" giúp Michael có cô con gái Paris Jackson.

Theo bác sĩ, Michael từng đề nghị cô bé Harriet Lester lên sân khấu concert This Is It khi anh hát bài Dirty Diana. Không những thế, bởi tình yêu say đắm với cô bé, giọng ca Thriller còn có ý định tặng Harriet số tiền lớn - lợi nhuận từ tour diễn và bộ phim tài liệu của anh.

Bác sĩ Murray còn nói rằng, thời điểm đó Michael đã bắt ông phải thề sẽ không tiết lộ bí mật tình cảm này với ai. Sau khi thông tin được hé lộ vào cuối tuần qua, Harriet Lester (giờ 20 tuổi) và bố cô từ chối bình luận về chuyện này.

Nữ diễn viên nhí Emma Watson được cho là lựa chọn thứ hai của Michael Jackson nếu nam ca sĩ không cưới được Harriet Lester. Theo cuốn tiểu sử, Michael si mê Emma từ khi xem loạt phim Harry Potter. Nam ca sĩ đã đặt tấm bìa lớn hình Emma trong biệt thự ở Los Angeles. "Michael nói với tôi rằng, anh ấy đã say nắng Emma Watson ngay khi cô bé đóng tập phim đầu tiên năm 2001, lúc chỉ mới 11 tuổi. Michael muốn nhắm Emma làm cô dâu của mình nếu chuyện của anh và Harriet không thành".

Nữ diễn viên Emma Watson.

Không rõ Michael Jackson đã gặp gỡ Emma Watson hay chưa nhưng bác sĩ Murray khẳng định, nam ca sĩ vẫn luôn giữ cách cư xử trong sáng với các cô gái mà anh yêu quý. Trong khi đó, nhiều năm trước khi qua đời, ngôi sao nhạc pop liên tục bị kiện tụng vì tội quấy rối các bé trai.

Năm 2009, Michael Jackson đột tử vì sốc thuốc giảm đau và qua đời khi mới 51 tuổi. Bác sĩ Murray phải chịu tội "ngộ sát" và ngồi tù 4 năm.

Hoài Vũ