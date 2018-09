Avril Lavigne hẹn hò tình cũ của Britney Spears

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ Canada có mối tình mới với nhà sản xuất âm nhạc J.R. Rotem.

Avril Lavigne và J.R. Rotem được nhìn thấy bên nhau lần đầu bên ngoài câu lạc bộ đêm The Nice Guy ở Hollywood hôm 7/8. Hai người tay trong tay ra về sau buổi tiệc tùng đến quá nửa đêm.

Avril Lavigne được J.R. Rotem hộ tống sau buổi tiệc ở câu lạc bộ đêm vào tối thứ 2.

Nguồn tin chia sẻ trên E!News, chuyện tình cảm của Avril và nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ gốc Israel chỉ vừa bắt đầu: "J.R. là nhà sản xuất âm nhạc mà cô ấy đang làm việc cùng. Cả hai chung có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Từ chuyện công việc, họ dần say nắng nhau. Hai người đã đi chơi một vài lần và dường như bắt đầu hẹn hò".

J.R. Rotem từng có thời gian hẹn hò với Britney Spears vào đầu năm 2007, không lâu sau khi cô ly hôn vũ công Kevin Federline. Hai người nảy sinh tình cảm trong khi cộng tác sản xuất ca khúc Everybody.

J.R. Rotem và Britney năm 2007.

Avril Lavigne đang lên kế hoạch phát hành album mới vào cuối năm 2017. Giọng ca When You're Gone đã vắng bóng một thời gian để chữa trị căn bệnh Lyme (bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, gây nên phát ban, mệt mỏi và suy kiệt cơ thể). Theo E!News, những ca khúc mới của Avril lấy cảm hứng từ những trải nghiệm cá nhân của cô sau chuỗi ngày chiến đấu với bệnh tật và chuyện ly hôn năm 2015 với trưởng nhóm Nickelback, Chad Kroeger.